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Як знайти дешевий авіаквиток: 14 прийомів

Не хочете витрачати купу грошей на переліт? Тоді освоюйте ці прості прийоми та літайте дешево.

Як знайти дешевий авіаквиток: 14 прийомів

Як купувати дешеві квитки авіаквитки:

  • Робіть покупку рано вранці або вночі. Врахуйте, що час має бути до початку робочого дня або після. Зазвичай, в такі години, ціни нижче і вибір більший.
  • Намагайтеся вибрати гнучкі дати (переглядайте варіанти вильоту плюс-мінус 3 дні). На багатьох сервісах з пошуку квитків є функція календаря, де ви зможете подивитися всі вдалі дати.
  • Найпривабливіша ціна на авіаквитки приблизно за 50-60 днів до дати вильоту. Якщо плануєте летіти влітку, то краще за все купити квитки в грудні.
  • На розсилки авіакомпаній варто підписатися. Вони часто надсилають повідомлення про різні акційні пропозиції.
  • Не пропускайте таких “свят” як чорна п’ятниця або кібер понеділок.
  • Не купуйте квитки з вильотом і прильотом в вихідні дні. Найвигідніші варіанти зазвичай випадають на вівторок, середу або четвер.
  • Виліт ввечері або вночі буде коштувати дешевше, ніж вранці або вдень.
  • Літайте в міжсезоння. Міжсезоння не обов’язково означає погану погоду, просто в цей час подорожує менше людей, а значить, ціни падають не тільки на авіаквитки, але і на готелі.
  • Купуйте авіаквитки відразу в обидві сторони (RT-Round Trip). Квиток в одну сторону (OW-One Way) може коштувати дорожче, ніж з поверненням.
  • Не забувайте про існування чартерних рейсів. Там теж можна купити квиток на літак з хорошою знижкою.
  • Не бійтеся купувати квитки з пересадками. Так ви зможете значно заощадити на перельоті і захопити ще одне місто в подорожі.
  • Літайте бюджетними авіакомпаніями – лоукостерами. Вони досить часто проводять розпродажі квитків за різними напрямками.
  • Квиток тільки з ручною поклажею. Він коштує набагато дешевше ніж з багажем, але вам доведеться все вмістити в один рюкзак.
  • Реєстрація на рейс онлайн також можемо вам заощадити пару десятків євро.

Раніше ми писали про те, що можна провозити в літаку.

Фото: Pixabay

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