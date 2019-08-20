Не хочете витрачати купу грошей на переліт? Тоді освоюйте ці прості прийоми та літайте дешево.

Як купувати дешеві квитки авіаквитки:

Робіть покупку рано вранці або вночі. Врахуйте, що час має бути до початку робочого дня або після. Зазвичай, в такі години, ціни нижче і вибір більший.

Намагайтеся вибрати гнучкі дати (переглядайте варіанти вильоту плюс-мінус 3 дні). На багатьох сервісах з пошуку квитків є функція календаря, де ви зможете подивитися всі вдалі дати.

Найпривабливіша ціна на авіаквитки приблизно за 50-60 днів до дати вильоту. Якщо плануєте летіти влітку, то краще за все купити квитки в грудні.

На розсилки авіакомпаній варто підписатися. Вони часто надсилають повідомлення про різні акційні пропозиції.

Не пропускайте таких “свят” як чорна п’ятниця або кібер понеділок.

Не купуйте квитки з вильотом і прильотом в вихідні дні. Найвигідніші варіанти зазвичай випадають на вівторок, середу або четвер.

Виліт ввечері або вночі буде коштувати дешевше, ніж вранці або вдень.

Літайте в міжсезоння. Міжсезоння не обов’язково означає погану погоду, просто в цей час подорожує менше людей, а значить, ціни падають не тільки на авіаквитки, але і на готелі.

Купуйте авіаквитки відразу в обидві сторони (RT-Round Trip). Квиток в одну сторону (OW-One Way) може коштувати дорожче, ніж з поверненням.

Не забувайте про існування чартерних рейсів. Там теж можна купити квиток на літак з хорошою знижкою.

Не бійтеся купувати квитки з пересадками. Так ви зможете значно заощадити на перельоті і захопити ще одне місто в подорожі.

Літайте бюджетними авіакомпаніями – лоукостерами. Вони досить часто проводять розпродажі квитків за різними напрямками.

Квиток тільки з ручною поклажею

Реєстрація на рейс онлайн також можемо вам заощадити пару десятків євро.

Раніше ми писали про те, що можна провозити в літаку.