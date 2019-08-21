21 серпня – день пам’яті Мирона чудотворця. Факти ICTV зібрали прикмети та звичаї на свято.
21 серпня щорічно відзначається день пам’яті святителя Мирона Критського або Мирона чудотворця.
У народі його називають Мироном Вітрогоном, бо в цей день часто бував сильний вітер.
За легендою, він був дуже доброю людиною, займався землеробством. Жителі Криту вибрали Мирона єпископом.
Одного разу в його комору залізли злодії. Замість того, щоб перешкодити, він допоміг їм накладати зерно у мішок та підняти його на плечі. Цей вчинок перевиховав злочинців, і вони почали чесне життя.
Читайте: Календар свят на серпень 2019
Згідно з іншим переказом – коли річка Тритон вийшла з берегів, Мирон повернув її назад в русло, запобігши повінь.
Прикмети та звичаї 21 серпня:
- Прийнято збирати в лісі ожину, пекти пироги та робити заготовки на зиму.
- Стежили також за погодою: якщо вітер спокійний – осінь буде сонячною, якщо буря – вересень очікується непогожим.
- Небо червоне на сході – до вітряної погоди.
- Туман та роса вранці у Миронів день – погода буде хороша.
- Сонце сідає в хмару – до дощу.
- Жаби виходять на сушу і стрибають – до туману або дощу.
Іменинники 21 серпня: Мирон, Мойсей, Леонід, Омелян, Федір, Микола, Йосип, Григорій та Герман.
Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.