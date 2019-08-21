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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 21 серпня

Яким буде 21 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День сприятливий для більшості творчих справ, особливо вивчення чогось нового. Запускати глобальні проекти не варто, а от зробити перші кроки саме час.

Також день підходить, щоб вирішувати питання, пов’язані зі здоров’ям.

Сьогодні матимуть успіх швидкі угоди і рішення. Тому справи, у яких потрібне терпіння, краще відкласти.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 19 до 25 серпня

Спілкування може бути успішним, особливо в колі енергійних людей. Тому цей час потрібно використовувати для переговорів, вирішення і обговорення питань.

Якщо емоційність зашкалюватиме, то це можна згладити гумором і легкістю сприйняття ситуації.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2019.

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