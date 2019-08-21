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Факти / Lifestyle

Куди поїхати на День незалежності: ціни і маршрути

Наприкінці серпня українців чекають триденні вихідні. Куди поїхати на День незалежності і у скільки обійдеться подорож – в матеріалі Фактів ICTV.

Куди поїхати на День незалежності: ціни і маршрути

В Україні багато прекрасних місць, які так і дихають історією нашого краю. Пропонуємо відійти від звичних туристичних напрямків подорожей і відвідати менш популярні, але від того не менш прекрасні куточки нашої країни.

Маршрут вихідного дня на День незалежності від Фактів ICTV.

Скарби Північної столиці

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Одноденна екскурсія до Чернігова стане для вас справжнім відкриттям. Тут ви зможете походити по підземному комплексу під супровід таємничих історій про примару ченця, прогулятися містом, з’їздити у містичну місцеву церкву, а також продегустувати різні сорти чернігівського пива.

Ціна такої екскурсії від 550 грн. Сюди входить проїзд з Києва до Чернігова, вхідні квитки та досвідчений гід. За обід доведеться викласти близько 100 гривень.

Садиби та палаци Харківщини

Ви зможете відвідати садибу Шидловських, побувати у Пархомівському музеї і заглянути у Наталіївський парк.

Особливою родзинкою туру стане Шарівський замок. Це білокам’яна споруда кінця XIX століття неоготичного стилю, колишня поміщицька садиба. Вона жодного разу не перебудовувалася і зберегла свій первозданний вигляд.

Ціна такого туру, який стартує з Харкова, 290 грн. Сюди не входить проживання та харчування.

Якщо ви залишаєтеся у гостинному Харкові ще на день, ціни у готелях стартують від 500 гривень за ніч.

Екскурсія у гетьманську столицю

У Батурині Чернігівської області знаходиться повністю відновлений палац останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Ви зможете побродити національним історико-культурним заповідником Гетьманська столиця, оглянути козацькі цитаделі, археологічний музей і побувати вдома у судді Кочубея.

Одноденна поїздка у перлину козацтва обійдеться вам у 850 грн. Сюди входить переїзд із Києва до Батурина, обід, гід і вхідні квитки.

Читайте: Скільки вихідних на День незалежності

Тернопіль і замки

На вихідні на День незалежності можна поїхати у триденний тур Тернопільською областю.

Під час поїздки можна зазирнути у Вишнівець і погуляти палацово-парковим комплексом Вишнівецького палацу, який також називають Волинським Версалем. Це єдиний палац в Україні у стилі французького ренесансу.

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Вишнівецький палац.

Увечері можна вирушити до Тернополя і прогулятися містом з особливим галицьким шармом. У центрі багато затишних кав’ярень, де можна смачно поїсти і відчути колорит міста.

На другий день поїхати у Збараж. На вершині гори, оточеної річкою Гнізна, височить Збаразький замок. Він є одночасно і палацом, і фортецею. За товстими стінами збереглася палацова розкіш.

І підсумує чудову подорож екскурсія у Білокриниці. Там ви зможете побувати у палаці в англо-готичному стилі і відвідати графський дендропарк, який розкинувся поруч.

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Замок у Білокриниці.

Якщо брати автобусну екскурсію з переїздом з Києва, то ціни стартують від 2900 грн. Сюди входить проживання, харчування та проїзд туристичним автобусом за запланованим маршрутом. За вхідні квитки доведеться сплатити окремо, це ще близько 200 гривень.

Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів

Містична Рівненщина

Любителі містики можуть поїхати у тур Рівненською областю. Там ви зможете зазирнути у Тараканівський форт, де прогуляєтеся темними тунелями і послухаєте загадкові історії про це місце від екскурсовода. Це одне з наймістичніших місць України.

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Тараканівський форт.

А далі на вас чекає екскурсія у Дубенський замок. Тут ви лицем до лиця зустрінетесь з місцевим катом, побачите його знаряддя тортур. А також послухаєте історії про кохання і зраду, свідками яких стали стіни замку. І навіть зустрінете місцевих привидів …

Дубенський замок.

Триденна подорож з проїздом, проживанням, харчуванням і екскурсіями обійдеться вам у 3 тис. грн.

До речі, Факти ICTV пропонують топ-5 заміських комплексів недалеко від Києва для відпочинку на День незалежності.

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