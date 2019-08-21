Китайській компанії Sinogene Biotechnology Company вперше вдалося створити клон кота.

21 червня народилося кошеня на прізвисько Часник, клонований ембріон якого підсадили сурогатній матері.

Таким чином компанія Sinogene Biotechnology Company змогла клонувати кота.

Зовні клонований кіт виглядає так само, як і його оригінал, проте характер тварини відрізняється.

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Китайська компанія хоче використовувати штучний інтелект, щоб клони котів могли успадкувати спогади і риси характеру оригіналу.

Клонування тварини коштує близько $35 тис. і займає приблизно два місяці.

Деякі люди вже забронювали клонування своїх кішок в разі їхньої смерті.

До слова, вчені закликали людство змінити підхід до сільського господарства.

Джерело: Global Times