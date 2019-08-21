Незначні магнітні коливання можливі 7, 11, 12, 13 і 24 серпня.
У серпні очікується дві серйозні магнітні бурі, а також кілька менш сильних, але відчутних магнітних коливань.
Незначні магнітні коливання можливі 7, 11, 12, 13 і 24 серпня.
Медики радять робити зарядку вранці – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, знімуть стрес і звільнять від погодної залежності. Також рекомендується час від часу приймати контрастний душ.
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У період магнітних бур рекомендується ретельно стежити за харчуванням, пити більше води, дотримуватися режиму сну і не перенапружуватися.
Також будуть корисними прогулянки на свіжому повітрі.
Магнітні бурі: чи дійсно впливають на здоров’я та настрій?
- Впливають лише на літніх людей та в окремих регіонах 43%, 143 votes143 votes 43%43%
- Так, звісно – завжди жахливо почуваюсь 31%, 104 votes104 votes 31%31%
- Ні – це все вигадки 14%, 46 votes46 votes 14%14%
- Звісно мають вплив, але несуттєвий 12%, 40 votes40 votes 12%12%
До слова, під час магнітних бур людина може відчути сонливість, неуважність і дратівливість.
Раніше Факти ICTV публікували календар магнітних бур на 2019 рік.