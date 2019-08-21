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Факти / Lifestyle

Вічне літо і змінна валюта: що здивувало українку, яка переїхала в Марокко

Чи справді Марокко є арабською казкою і найпоширеніші міфи про цю країну читайте на Фактах ICTV.

Марокко

Вічне літо, різнокольорова країна та змінна валюта – це одні з найпоширеніших міфів про Марокко.

Але українка Єлизавета Домбровська, яка проживає тут вже чотири роки, говорить зовсім інше.

Як виявилося, взимку у Марокко холодніше, ніж в Україні. Марокканці мерзнуть навіть у власних квартирах. Інколи температура в приміщенні може бути нижчою, ніж надворі.

Все тому, що в будинках немає централізованого опалення і температура в приміщенні може становити 13°.

Ми вдома використовуємо обігрівач і намагаємося частіше виходити на вулицю, щоб погрітися під сонячним промінням, – говорить дівчина.

Але холодний період в Марокко триває недовго. Засмагати на пляжах можна з квітня і аж до жовтня.

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А от те, що Марокко – це кольорова країна – не зовсім міф. Багато марокканських міст мають власний колір. Якщо це червоний, то чи не кожна будівля цього міста буде червоною.

Марракеш вважають червоним містом, тому що більшість будівель пофарбовані в червоний колір охри. Шауен – блакитне місто, а Танжер та Татуан – білі міста, – пояснює Єлизавета.

До речі, цікавим є те, що  білий колір в Марокко – це колір жалоби. Марокканці носять одяг цього кольору у найтрагічніші періоди життя.

Ще одним цікавим фактом про Марокко є те, що коли в країні змінюється влада, то передруковують банкноти. На місці старого правителя ставлять портрет нового або відразу двох.

Сама ж марокканська валюта – дирхам – є стабільною. Вона дорівнює 2 грн 60 копійок.

До слова, раніше Факти ICTV писали все, що необхідно знати про відпочинок у М’янмі.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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