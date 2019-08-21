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Вихідні у вересні: скільки днів відпочиватимуть українці

У вересні додаткових вихідних днів не передбачається.

Вихідні у вересні: скільки днів відпочиватимуть українці

Перший місяць осені не принесе українцям додаткових вихідних, оскільки у вересні немає державних свят.

Тому у вересні на українців чекають лише дев’ять вихідних – це суботи та неділі.

Розпочнеться місяць з Дня знань, який припадає на 1 вересня, неділя. Оскільки це вихідний, школам доведеться самостійно вирішити, коли його відсвяткувати і почати заняття.

Читайте: Календар свят на серпень 2019

Деякі школи проведуть перший дзвінок у понеділок, 2 вересня. Тоді ж і почнеться перший навчальний день.

До слова, Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

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