22 серпня свято Матвія. Що можна і не можна робити у цей день, читайте на Фактах ICTV.

22 серпня відзначаємо день Матвія.

На Русі існувало повір’я про те, що в день Матвія, 22 серпня, до коров’ячого вимені чіплялися змії, які висмоктують молоко. Саме тому 22 серпня намагалися не випускати худобу з хліву і особливо ретельно дотримувалися всіх звичаїв і прикмет, пов’язаних з цими тваринами.

Наприклад, господині 22 серпня не можна було доїти корову на самоті.

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В цей час йшов збір пізніх сортів картоплі, баштанних і помідорів. Тривали роботи з заготівлі овочів на зиму.

Прикмети на 22 серпня

Якщо на Лаврентія встановлюється спекотна погода, або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів, а осінь значно затягнеться у часі.

Потрібно подивитися на воду в полудень 22 серпня. Якщо вона тиха, то осінь теж буде спокійною, а взимку хуртовин практично не буде.

Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.

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