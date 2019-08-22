Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем прапора України у прозі та віршах.
В Україні 23 серпня відзначається День державного прапора.
Офіційно свято встановлене указом президента України Леоніда Кучми у 2004 році.
У цей день заведено вивішувати український прапор вдома, на роботі.
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Факти ICTV зібрали кращі поздоровлення з Днем прапора для колег, друзів і знайомих.
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Державний прапор України –
Це стяг із двох подовжніх смуг.
Він символ вільної людини,
У ньому український дух!
У синім – небо Батьківщини,
Його безкрайність і блакить,
І вище нього, Україно,
Хай пісня нації летить!
У жовтім кольорі – колосся,
Багатство нашої землі.
Щоб у достатку всім жилося,
І в люднім місті, і в селі.
Нехай він нас завжди єднає,
Його із гордістю несуть.
А світ, побачивши, впізнає:
Під стягом Українці йдуть!
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Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 27 років незалежної України. Дозвольте привітати вас з таким гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України щастя, здоров’я і віри в краще майбутнє нашої держави.
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Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в’ється та наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.
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