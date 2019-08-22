Яким буде 22 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на Фактах ICTV.
Слушна нагода для спонтанних вчинків. День вельми сприяє будь-якому творчому підходу в справах, особливо сприятливо займатися творчістю спільно з дітьми.
Емоційність часом може зашкалювати, тому під час спілкування варто проявляти терпимість.
Сьогодні є всі шанси вирішити виниклі труднощі і розчистити собі шлях, важливо тільки не боятися і діяти.
Ухвалювати важливі рішення сьогодні небажано.
Романтика проявлятиметься, більше з відтінком пристрасті, ніж ніжності і м’якості. Це варто враховувати під час спілкування з партнером.
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Сприятливими будь очисні процедури для організму, в тому числі піст.
Несприятливо: початок поїздок і подорожей.
До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2019.