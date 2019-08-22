Яким буде 22 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на Фактах ICTV.

Слушна нагода для спонтанних вчинків. День вельми сприяє будь-якому творчому підходу в справах, особливо сприятливо займатися творчістю спільно з дітьми.

Емоційність часом може зашкалювати, тому під час спілкування варто проявляти терпимість.

Сьогодні є всі шанси вирішити виниклі труднощі і розчистити собі шлях, важливо тільки не боятися і діяти.

Ухвалювати важливі рішення сьогодні небажано.

Романтика проявлятиметься, більше з відтінком пристрасті, ніж ніжності і м’якості. Це варто враховувати під час спілкування з партнером.

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Сприятливими будь очисні процедури для організму, в тому числі піст.

Несприятливо: початок поїздок і подорожей.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2019.