Якщо в цьому році ви бачили море тільки на фото друзів у стрічці Facebook – не засмучуйтеся! Факти ICTV підготували 15 варіантів, як можна цікаво провести відпустку і без далеких поїздок.

Кіно

Не подобається надто активний відпочинок? Тоді вам точно у кінотеатр. Там, до речі, зараз показують Люди Ікс: Темний фенікс, Годзилла II: Король монстрів, Аладдін, Шахрайки та інші фільми. До та інші фільми.

До того ж, це ще й бюджетний варіант. Квитки на звичайний сеанс коштують в межах 100 грн.

Пляж

Так, моря поруч немає, але це не привід не позасмагати. Можна поїхати кудись ближче.

Наприклад, у Києві можна відпочити біля Дніпра, у Чернігові біля Десни. У будь-якому випадку, можна знайти пляж і воду, які не так далеко від вас, як море. Це може бути як річка, так і озеро.

Але перед походом на пляж обов’язково перевірте, де у Києві можна купатися, а також яка ситуація з водоймами у вашому регіоні.

Записатися на курси

Можна поєднувати приємне з корисним. За цей час можна підтягнути англійську мову, навчитися “кодувати” на курсах IT, пройти тренінг по самозахисту, навчитися робити красиві фотографії або спробувати спекти кулінарний шедевр.

Але приготуйте гроші. Якщо розраховувати на курс до 10 занять – ціна буде приблизно від 2,5 тис. грн. Якщо знайдете дешевше – будемо за вас тільки раді!

До речі, часто можна знайти курси, які тривають не більше місяця. Іноді, це взагалі може бути одноденний тренінг (це дешевше, але не так дієво).

Головне, знайдіть те, що вам до душі.

Театр

Не подобається сидіти біля великої екрану? Похід у театр може стати чудовою альтернативою.

Тут можна випробувати найрізноманітніші емоції – поплакати на трагедії, посміятися від душі, вийти з вистави з плутаниною у голові. До того ж, це в багатьох випадках ще дешевше, ніж кіно. У Києві можна знайти квитки від 30-40 грн.

Не забудьте, що сезон відкривається з серпня.

Мистецтво

Можна відвідати також виставки. Наприклад, PinchukArtCentre у Києві безкоштовно показує сучасне мистецтво XXI століття.

Якщо не випала можливість доторкнутися до моря, тоді чому б не доторкнутися до прекрасного?

Досліджуйте місто

Навіть якщо ви прожили тут все життя, не варто відкидати цей варіант. Наприклад, в Києві завжди можна знайти щось, про що раніше ви могли не знати.

Можна хоч щотижня відправлятися до нової точки на карті і розглядати незаймані раніше вашою увагою локації.

До речі, якщо не поїхали на море, спробуйте тоді хоча б знайти фонтан у формі Чорного моря в Києві. Підказка: він у центрі столиці.

Покататися на ковзанах

Ну і що, що літо? Чому б і ні? Чудовий привід зробити щось незвичайне. Тим більше там теж є вода, щоправда, у твердому вигляді.

Це також бюджетний варіант і можливість покликати друзів. Квитки коштуватимуть орієнтовно від 60-70 грн.

Фотопрогулянка

Коли ви останнього разу змінювали аватар у соціальних мережах? Можна поєднати фотосесію і прогулянку на природі. Тим більше, що у кінці відпочинку чекатиме приємний сюрприз у вигляді нових знімків.

Обов’язково беріть з собою друзів. По-перше, хто як не вони будуть вас фотографувати, а по-друге, фото з ними будуть набагато веселішими.

Спортивні ігри

Навіть якщо ваш день і не починається з пробіжки, це не привід відмовлятися від спорту. Наприклад, можна взяти на прокат велосипед і об’їздити на ньому цікаві місця. Або ж сходити у басейн (для любителів розваг можна і аквапарк).

У Києві година басейну коштує від 70 грн, а година прокату велосипеду від 70 грн, за день приблизно 200-250 грн, а також застава (від 500 грн + документи).

Спорт може не тільки втомлювати, але і розважати.

Зрештою, зберіть команду і вирушайте перемагати супротивників у футболі, баскетболі або волейболі.

Вечірка

Ідеально підходить для зустрічі з друзями. Можна організувати пікнік на природі, домашні посиденьки або рвонути ввечері до клубу. Головне, щоб там були музика, танці та інші розваги.

Екстремальні пригоди

Набридли звичайні варіанти? Тоді можна зіграти в лазертаг (приблизно 200-400 грн), постріляти з лука, відправитися в похід на 1-2 дня, покататися на катері (в залежності від катера, але якщо йти з компанією, можна вкластися у 200-300 грн з людини) , сходити на атракціони, зайнятися скелелазінням, взяти урок фехтування. Головне, фантазія і пригодницький настрій.

Комп’ютерні ігри

Деякі підлітки проміняють море на пару годин за комп’ютером, не сумнівайтеся. Телефонуйте друзям і грайте разом. Не забудьте створити голосову конференцію в Skype, щоб коментувати те, що відбувається.

Пограти, наприклад, можна в СS: GO, Dota 2, World of Tanks та інші онлайн-ігри. Все, що вам потрібно – комп’ютер та інтернет.

Кухня

Навчіться готувати чудовий торт або який-небудь інший кулінарний шедевр. Здивуйте неймовірним смаком своїх друзів і самого себе.

Перед цим можна подивитися в інтернеті якісь цікаві рецепти або увімкнути відеоурок на YouTube.

Вироби своїми руками

Handmade дуже популярний сьогодні. По-перше, речі, зроблені своїми руками, унікальні! По-друге, це цікавий спосіб провести час.

До речі, хтось навіть на цьому непогано заробляє. Можна, наприклад, можна зайнятися скрапбукінгом – виготовленням щоденників, фотоальбомів. Або навчитися шити, або в’язати.

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Можливо, вас приваблюватимуть вироби з дерева, металу або якихось інших матеріалів. Але обов’язково для початку прочитайте матеріал Фактів ICTV про handmade: які ніші заповнені, чи готові українці купувати handmade і як заробити в доларах.