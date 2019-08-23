День державного прапора України щороку відзначають 23 серпня. Про історію свята та його значення – читайте на Фактах ICTV.

День державного прапора в Україні відзначають напередодні Дня незалежності – 23 серпня. Це свято присвячене одному з державних символів України.

Історія свята

Перше офіційне визнання українського прапора відбулося 22 березня 1918 року, коли Центральна Рада ухвалила закон, затвердивши поєднання блакитного і жовтого кольорів як прапора Української Народної Республіки.

А 28 січня 1992 року Верховна Рада України ухвалила закон про Державний прапор України, яким національний прапор затверджувався як державний.

На офіційному рівні День державного прапора почали відзначати з 2004 року після підписання президентом Леонідом Кучмою відповідного указу. Але довгий час його відзначали 24 липня і тільки у Києві. Оскільки саме в цей день у 1990 році над будівлею Київської міської адміністрації було вперше піднято синьо-жовтий прапор.

По всій Україні День державного прапора почали відзначати з 2009 року, коли президент Віктор Ющенко вніс зміни про офіційну церемонію підняття прапора у всій країні.

Дата 23 серпня була обрана через те, що в 1991 році саме в цей день до Верховної Ради внесли синьо-жовтий прапор.

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Значення кольорів Державного прапора України

Державний прапор України – це полотно з двох горизонтальних смуг синього та жовтого кольорів.

За одним з найпопулярніших тлумачень, синій колір символізує ясне небо, а жовтий – стиглі пшеничні поля.

Ще одна думка, яка побутує в народі, говорить, що поєднання таких кольорів є символом двох стихій – води та вогню.

З релігійної точки зору, синій колір – це Божа сила, а жовтий – віра.

Відповідно до ще одного менш популярного тлумачення, жовтий колір означає вогненне, активне божественне начало, а синій – ознака консервативності та пасивності.

До слова, раніше Факти ICTV писали, куди піти на День незалежності.