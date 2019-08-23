Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем прапора України у прозі та віршах.

В Україні 23 серпня відзначається День державного прапора.

Офіційно свято встановлене указом президента України Леоніда Кучми у 2004 році.

У цей день заведено вивішувати український прапор вдома, на роботі.

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Факти ICTV зібрали кращі поздоровлення з Днем прапора для колег, друзів і знайомих.

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Державний прапор України –

Це стяг із двох подовжніх смуг.

Він символ вільної людини,

У ньому український дух!

У синім – небо Батьківщини,

Його безкрайність і блакить,

І вище нього, Україно,

Хай пісня нації летить!

У жовтім кольорі – колосся,

Багатство нашої землі.

Щоб у достатку всім жилося,

І в люднім місті, і в селі.

Нехай він нас завжди єднає,

Його із гордістю несуть.

А світ, побачивши, впізнає:

Під стягом Українці йдуть!

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Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 27 років незалежної України. Дозвольте привітати вас з таким гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України щастя, здоров’я і віри в краще майбутнє нашої держави.

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Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в’ється та наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.

Раніше Факти ICTV писали, куди піти на День незалежності.