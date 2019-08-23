Яким буде День незалежності, 24 серпня, з точки зору астрології – в ексклюзивному гороскопі на Фактах ICTV.

Що обіцяє українцям головне державне свято країни – День незалежності, розповіла астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Характеристика дня

24 серпня відбудеться важлива астрологічна подія – Венера з’єднається з Марсом у знаку зодіаку Діва. Венера відповідає за жіночність, а Марс – за войовничість. Зустріч цих двох планет обіцяє нам незвичайну енергію. У цей час жіночі та чоловічі сили перебуватимуть у рівновазі, що сприяє зближенню партнерів.

Що варто робити

У цей день спілкування складатиметься невимушено, хороший день для гостей.

Це відмінний час для того, щоб переглянути своє життя, поглянути на нього зі сторони. Люди зараз менше схильні до змін, вони прагнуть стабільності та порядку.

Зараз добре протікатиме робота з інформацією, підвищуватимеся здатність до навчання, до будь-яких інтелектуальних занять. З’явиться можливість записатися на курси, про які давно мріяли. Ви все встигатимете, є шанс легко впоратися з купою дрібних поточних проблем.

Добре зайнятися купівлею-продажем, 24 серпня для цього відповідний час. Вдало складатимуться короткі ділові поїздки.

Табу дня

24 серпня не варто приймати важливі рішення.

Є ймовірність стати жертвою шахраїв або потрапити у неприємну ситуацію, пов’язану з грішми, втратити квитки або документи. Не варто вирушати у далеку дорогу.

До речі, раніше ми публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2019.