Яким буде 23 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на Фактах ICTV.

Найближчі дні досить нестабільний час, є можливість на бажаннях і емоціях здійснювати різні вчинки, які в подальшому можуть не дати результат або принести розчарування.

Зважувати всі варіанти і приходити до неупередженого підсумку в найближчі три дні буде досить складно. Краще взяти паузу для ухвалення рішеннь, щоб вранці, прокинувшись, знову запитати себе, а чи дійсно ви хочете саме цього.

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Спілкування може бути зруйноване бажанням володіти ситуацією або бути в центрі уваги. Особливо дбайливими варто бути з партнером, а також у зону конфлікту можуть потрапляти колеги та молодші брати і сестри.

Найкраще запланувати собі розвантаження від внутрішньої напруги через активне проведення часу. Будь-які види діяльності, які займуть вас фізично і будуть поза соціальних контактів, сьогодні дуже доречні.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2019.