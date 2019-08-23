Бази відпочинку з басейном під Києвом – це хороша ідея, де можна відпочити на День незалежності. Топ-5 заміських комплексів недалеко від Києва – пропонують Факти ICTV.

Куди поїхати на День незалежності – це одне з головних питань перед цим святом. Ми підготували для вас перелік з п’яти заміських комплексів, куди можна поїхати на невеликі вихідні.

Fortuna Club

Fortuna Club позиціонується як спортивно-оздоровчий заміський комплекс і пропонує сучасний, облаштований формат відпочинку, проведення банкетів і ділових заходів на природі.

Розраховуйте на насичене і різнопланове дозвілля: відпочинок біля басейну або на пляжі на березі Десни, рибалка в будь-який час року, дитяча ігрова кімната і відкритий майданчик, російський та американський більярд, настільний теніс і футбол, дартс, волейбол, баскетбол, бібліотека.



































Куди поїхати на День незалежності: топ-5 баз відпочинку під Києвом / 9 фотографий

Адреса: село Пухівка (Київська область, Броварський район), вулиця Набережна, 2.

Вартість: проживання в номері від 1130 грн/доба, в котеджі – від 2200 грн/доба; сауна – 750 грн дві години для компанії з чотирьох осіб.

Сервіс: два басейни з шезлонгами і сонцезахисними парасолями, дитяче дозвілля, настільні ігри, ресторан, банкетні зали, дитяче меню, конференц-зал, тренажерний зал, сауна на дровах, Wi-Fi на території всього комплексу, розміщення з домашніми тваринами заборонено, є оплата картами Visa, Mastercard.

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Relax Villa Poduszka

Заміський комплекс Relax Villa Poduszka – спокійне містечко для сімейного відпочинку на природі. В озері можна ловити рибу і кататися на човні, а в літній період – плавати в чистому відкритому басейні.

Натуральне дерево будиночків в поєднанні з сучасним прованським інтер’єром в теплих пастельних тонах дарує відчуття комфорту і затишку. Екокотеджі оснащені зручностями для комфортного відпочинку на природі з дітьми.



















Куди поїхати на День незалежності: топ-5 баз відпочинку під Києвом / 5 фотографий

Адреса: село Синяк (Київська область), вулиця Лісова, 34.

Вартість: котедж для двох від 2500 грн/доба, дітям до 6 років без надання окремого спального місця – безкоштовно.

Сервіс: дитячий майданчик, літня веранда, 2 відкритих басейни, джакузі, сауна; домашня кухня, міні-бар, мангал, прокат човнів, кінні та велопрогулянки, настільний теніс, бадмінтон, огороджена територія, парковка, рибалка, Wi-Fi, можлива оплата картами Visa, MasterCard.

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База відпочинку Лісова

Заміський готельно-ресторанний комплекс Лісова розташований в 30 км від Києва. Екостиль будівель ідеально вписується в мальовничий ландшафт соснового бору і піщаного пляжу на березі Київського моря. Будиночки, внутрішнє оздоблення, меблі, навіть лежаки виготовлені з натурального дерева.

На базі є: літні басейни, більярд, настільний теніс, квадроцикли, піші прогулянки лісом, волейбол, відкритий дитячий майданчик.

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Куди поїхати на День незалежності: топ-5 баз відпочинку під Києвом / 4 фотографии

Адреса: селище Глібівка (Київська область), урочище Зелений Бір, 7.

Вартість: відпочинок у літній зоні – 300 грн з людини (два відкритих басейни, один басейн для дітей, піщаний пляж, шезлонг, рушник).

Сервіс: 12 двоповерхових і два одноповерхових котеджів, ресторан української та європейської кухні, пляж, літні басейни, дитячий майданчик, баня, джакузі, більярд, пінг-понг, парковка, Wi-Fi, конференц-зал, банкетний намет.

Вишеград

Готельно-ресторанний комплекс побудований в замковому стилі з вежами з цегляної кладки, огорожею і затишним двориком.

На території готелю можна орендувати альтанку і відпочити на свіжому повітрі біля води, провести цілий день в спа-центрі, відзначити свято, організувати конференцію і тімбілдінг.



















Куди поїхати на День незалежності: топ-5 баз відпочинку під Києвом / 5 фотографий

Адреса: місто Вишгород (Київська область), вулиця Спаська, 25.

Вартість: один день SPA (без заселення) – 250 грн з людини (входить басейн, хамам, сауна, джакузі, рушник, капці).

Сервіс: номери від стандартного до VIP з усіма зручностями: SPA, організація свят, конференц-зал, ресторан, парковка недалеко від готелю, Wi-Fi в зонах загального користування, можна відпочивати з домашніми тваринами за попереднім погодженням за додаткову плату; можлива оплата картами Visa, MasterCard.

Натураліст

Заміський комплекс Натураліст сміливо можна назвати сімейним курортом під Києвом. Всього 40 км від станції метро Видубичі – і ви в степовій казці, на березі річки Червона.

Комплекс пропонує насичений сервіс: ресторан європейської та української кухонь SPA-комплекс з відкритим літнім басейном, кінний клуб, контактний зоопарк, риболовлю і проживання в номерах преміум-класу.



















Куди поїхати на День незалежності: топ-5 баз відпочинку під Києвом / 5 фотографий

Адреса: село Красне Перше, вулиця Шевченка, 1.

Вартість: проживання в готельних номерах від 2000 грн/добу, в котеджах – від 6000 грн/добу. У вартість проживання входять сніданки формату шведський стіл.

Сервіс: SPA-центр, ресторан, розваги, літній басейн, риболовка, приватна парковка, Wi-Fi, оплата картками Visa, MasterCard.

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