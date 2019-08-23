Що подивитися на День незалежності по телевізору – читайте на Фактах ICTV.

На День незалежності українці відпочиватимуть три дні – 24, 25 і 26 серпня. Хтось поїде відпочивати за місто, а хтось всі дні насолоджуватиметься насиченою програмою запланованих культурних заходів.

Щоб нікому не довелося нудьгувати, телеканали підготували для перегляду на День незалежності кілька фільмів українського виробництва.

Шляхетні волоцюги

Події фільму відбуваються у Львові, у 1938-39 роках. Це історія про двох львівських батьрів – Бодю та Мірека. Двоє авантюристів живуть за принципом Любити Львів, жінок і жарти.

Але їхнє і без того не нудне життя набирає обертів, коли двоє чоловіків стають опікунами юної Христі.

Де і коли дивитися: ICTV, 24 серпня о 14.20.

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Сторожова застава

Це пригодницький фільм-фентезі. Він розповідає про пригоди школяра Вітька, який за допомогою порталу потрапляє на тисячу років назад.

Школяр опиняється в Київській Русі. Тут йому потрібно зустрітися з легендарними героями Олешком, Ільком та Добринею. Разом з богатирями Віктор повинен пережити бій з половцями, міфічними істотами і чорною магією.

Де і коли дивитися: Новий канал, 24 серпня о 16.40.

Викрадена принцеса

Український 3D-анімаційний фільм-фентезі. Мандрівний артист Руслан, який мріє стати лицарем, закохався у прекрасну Мілу – доньку київського князя. Але злий чаклун Чорномор на очах Руслана викрав кохану, прагнучи перетворити силу її кохання на власну чаклунську могутність.

Не роздумуючи, Руслан рушив за вкраденою принцесою, щоб, здолавши всі перешкоди довести, що справжнє кохання – сильніше, ніж магія.

Де і коли дивитися: Новий канал, 24 серпня о 15.00.

До слова, раніше Факти ICTV писали про топ-5 українських фільмів до Дня незалежності України.