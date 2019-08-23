PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

В Україні відзначають День прапора: привітання у картинках

Щорічно 23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем прапора в картинках.

Прапор України

Спочатку День прапора України святкували тільки у Києві на муніципальному рівні, проте в 2004 році указом другого президента Леоніда Кучми свято стало загальнодержавним.

Саме 23 серпня 1991 року народні депутати внесли синьо-жовтий прапор України до сесійної зали Верховної Ради.

Читайте: День державного прапора України – історія і значення

Державний символ освятив священик УАПЦ Петро Бойко.

Факти ICTV пропонують вам підбірку привітань з Днем прапора в картинках.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
В Україні відзначають День прапора: привітання у картинках / 6 фотографий

До слова, опитування показало, що 68% українців вважають День незалежності державним святом.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка