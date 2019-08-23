Щорічно 23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем прапора в картинках.

Спочатку День прапора України святкували тільки у Києві на муніципальному рівні, проте в 2004 році указом другого президента Леоніда Кучми свято стало загальнодержавним.

Саме 23 серпня 1991 року народні депутати внесли синьо-жовтий прапор України до сесійної зали Верховної Ради.

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Державний символ освятив священик УАПЦ Петро Бойко.

Факти ICTV пропонують вам підбірку привітань з Днем прапора в картинках.























В Україні відзначають День прапора: привітання у картинках / 6 фотографий

До слова, опитування показало, що 68% українців вважають День незалежності державним святом.