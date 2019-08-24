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День незалежності 2019: чи знаєте ви географію України (ТЕСТ)

Факти ICTV пропонують вам перевірити, наскільки добре ви знаєте географію України.

День незалежності 2019: чи знаєте ви географію України (ТЕСТ)

Зовсім скоро, 24 серпня, українці святкуватимуть День незалежності.

Цього року Україні виповниться 28 років.

Читайте: День незалежності 2019: чи знаєте ви історію України? – ТЕСТ

Наша редакція придумала для вас 10 “легких” запитань з географії нашої країни.

Раніше Факти ICTV писали, що подивитися на День незалежності по телевізору.

Фото: Dreamstime

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