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Факти / Lifestyle

День незалежності України – найкращі GIF-привітання

24 серпня Україна відзначає головне свято країни – День незалежності. Факти ICTV пропонують привітати своїх близьких патріотичними гіфками.

День незалежності

День незалежності України відзначають саме 24 серпня, оскільки в цей день був ухвалений Акт проголошення незалежності України.

До цієї дати у багатьох містах країни проходять урочисті заходи.

Наприклад, у Києві в 2019 році проведуть Ходу Гідності. Також у святковий день до українців звернеться президент Володимир Зеленський.

Читайте: Де дивитися марш на День незалежності 2019

Факти ICTV пропонують вам підбірку GIF-привітань з Днем незалежності України, щоб ви нагадали своїм близьким та рідним про важливе державне свято.

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День незалежності України – найкращі GIF-привітання / 8 фотографий

До слова, Факти ICTV публікували афішу заходів на День незалежності у 2019 році.

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