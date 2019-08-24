24 серпня Україна відзначає головне свято країни – День незалежності. Факти ICTV пропонують привітати своїх близьких патріотичними гіфками.
День незалежності України відзначають саме 24 серпня, оскільки в цей день був ухвалений Акт проголошення незалежності України.
До цієї дати у багатьох містах країни проходять урочисті заходи.
Наприклад, у Києві в 2019 році проведуть Ходу Гідності. Також у святковий день до українців звернеться президент Володимир Зеленський.
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Факти ICTV пропонують вам підбірку GIF-привітань з Днем незалежності України, щоб ви нагадали своїм близьким та рідним про важливе державне свято.
День незалежності України – найкращі GIF-привітання / 8 фотографий
До слова, Факти ICTV публікували афішу заходів на День незалежності у 2019 році.
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