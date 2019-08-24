24 серпня Україна відзначає головне свято країни – День незалежності. Факти ICTV пропонують привітати своїх близьких патріотичними СМС у віршах та листівками.
День незалежності України відзначають саме 24 серпня, оскільки в цей день був ухвалений Акт проголошення незалежності України.
В цей день у багатьох містах країни проходять урочисті заходи.
Наприклад, у Києві в 2019 році проведуть Ходу гідності, в якій візьмуть участь українські військові. Також у святковий день президент Володимир Зеленський звернеться до українців.
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Факти ICTV пропонують вам підбірку привітань з Днем незалежності України.
Якщо ти любиш рідний край,
Твоя душа пісні співає,
І ритми серця відчуває
Діброва і зелений гай.
Якщо ти любиш рідний край,
То уві сні до тебе линуть
П’янкий бузок і та калина,
Що біля хати, пригадай.
З Днем незалежності!
***
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну.
З Днем незалежності України!
***
На гарний день в Україні чекаємо,
З Днем Незалежності країну вітаємо:
Щастя й удачі всім нам,
Усім українським донькам й синам!
***
Серпень нам дарує
Незабутні миті:
Стяги українські
В сонячній блакиті
Майорять крилато
На держави свято.
Тож давайте, друзі,
З нами святкувати!
***
Ненька Україна — калиновий цвіт,
Ти моя родина вже багато літ.
Та у полі стежка, що веде кудись,
І прекрасна пташка, що злетіла в вись!
***
Я загляну у своє серце,
У най потаємне загляну,
Ще назбираю слів відерце,
Із них вірші свої складу.
Я хочу пісні солов’їні,
Смереку в горах запашну,
Я хочу щастя Україні —
За це, що маю, віддаю!
Можливо, це не так багато,
Але давайте разом всі
Любов’ю будем зігрівати
Життя священної землі.
Торкніться серцем до ікони,
Що захищала від біди,
Нехай в щасливому полоні
Цвіте Україна завжди!
Я душу в пісню цю вкладаю,
І ви також в свою вкладіть,
І щирим серцем побажаю —
Свободу нашу бережіть.
Тебе прославимо ділами
І вільним серцем назавжди,
В піснях найкращими словами,
Що стали незалежними.
***
З національним святом українського народу –
Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо!
Благополуччя, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято Вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
До слова, Факти ICTV публікували афішу заходів на День незалежності у 2019 році.
Фото: art-shop.com.ua, web.telegram.org.ru, cdu.edu.ua, ua.all.biz, www.uaua.info