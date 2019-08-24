Яким буде 24 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на Фактах ICTV.

Сьогодні можна спостерігати напругу і різкі висловлювання у відносинах. Негативний ефект від них може позначитися в майбутньому.

Всю діяльність в цей день бажано планувати у доброзичливому ключі. Краще відмовитися від справ, які пов’язані з руйнуванням і конфліктами.

Ефект від контактів, реакцій і внутрішнього стану може бути довгостроковим, тому потрібно залишатися свідомими.

Можна зайнятися питаннями здоров’я, особливо профілактикою хвороб.

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Гарна ідея – привести свій бюджет до ладу, також варто акуратно ставитися до витрат.

Несприятливим сьогодні вважається початок поїздок і подорожей.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2019 року для всіх знаків зодіаку.