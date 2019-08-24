Наприкінці серпня українців чекають триденні вихідні. Куди поїхати на День незалежності і у скільки обійдеться подорож – в матеріалі Фактів ICTV.

В Україні багато прекрасних місць, які так і дихають історією нашого краю. Пропонуємо відійти від звичних туристичних напрямків подорожей і відвідати менш популярні, але від того не менш прекрасні куточки нашої країни.

Маршрут вихідного дня на День незалежності від Фактів ICTV.

Скарби Північної столиці

Одноденна екскурсія до Чернігова стане для вас справжнім відкриттям. Тут ви зможете походити по підземному комплексу під супровід таємничих історій про примару ченця, прогулятися містом, з’їздити у містичну місцеву церкву, а також продегустувати різні сорти чернігівського пива.

Ціна такої екскурсії від 550 грн. Сюди входить проїзд з Києва до Чернігова, вхідні квитки та досвідчений гід. За обід доведеться викласти близько 100 гривень.

Садиби та палаци Харківщини

Ви зможете відвідати садибу Шидловських, побувати у Пархомівському музеї і заглянути у Наталіївський парк.

Особливою родзинкою туру стане Шарівський замок. Це білокам’яна споруда кінця XIX століття неоготичного стилю, колишня поміщицька садиба. Вона жодного разу не перебудовувалася і зберегла свій первозданний вигляд.

Ціна такого туру, який стартує з Харкова, 290 грн. Сюди не входить проживання та харчування.

Якщо ви залишаєтеся у гостинному Харкові ще на день, ціни у готелях стартують від 500 гривень за ніч.

Екскурсія у гетьманську столицю

У Батурині Чернігівської області знаходиться повністю відновлений палац останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Ви зможете побродити національним історико-культурним заповідником Гетьманська столиця, оглянути козацькі цитаделі, археологічний музей і побувати вдома у судді Кочубея.

Одноденна поїздка у перлину козацтва обійдеться вам у 850 грн. Сюди входить переїзд із Києва до Батурина, обід, гід і вхідні квитки.

Читайте: Скільки вихідних на День незалежності

Тернопіль і замки

На вихідні на День незалежності можна поїхати у триденний тур Тернопільською областю.

Під час поїздки можна зазирнути у Вишнівець і погуляти палацово-парковим комплексом Вишнівецького палацу, який також називають Волинським Версалем. Це єдиний палац в Україні у стилі французького ренесансу.

Вишнівецький палац.

Увечері можна вирушити до Тернополя і прогулятися містом з особливим галицьким шармом. У центрі багато затишних кав’ярень, де можна смачно поїсти і відчути колорит міста.

На другий день поїхати у Збараж. На вершині гори, оточеної річкою Гнізна, височить Збаразький замок. Він є одночасно і палацом, і фортецею. За товстими стінами збереглася палацова розкіш.

І підсумує чудову подорож екскурсія у Білокриниці. Там ви зможете побувати у палаці в англо-готичному стилі і відвідати графський дендропарк, який розкинувся поруч.

Замок у Білокриниці.

Якщо брати автобусну екскурсію з переїздом з Києва, то ціни стартують від 2900 грн. Сюди входить проживання, харчування та проїзд туристичним автобусом за запланованим маршрутом. За вхідні квитки доведеться сплатити окремо, це ще близько 200 гривень.

Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів

Містична Рівненщина

Любителі містики можуть поїхати у тур Рівненською областю. Там ви зможете зазирнути у Тараканівський форт, де прогуляєтеся темними тунелями і послухаєте загадкові історії про це місце від екскурсовода. Це одне з наймістичніших місць України.

Тараканівський форт.

А далі на вас чекає екскурсія у Дубенський замок. Тут ви лицем до лиця зустрінетесь з місцевим катом, побачите його знаряддя тортур. А також послухаєте історії про кохання і зраду, свідками яких стали стіни замку. І навіть зустрінете місцевих привидів …

Дубенський замок.

Триденна подорож з проїздом, проживанням, харчуванням і екскурсіями обійдеться вам у 3 тис. грн.

До речі, Факти ICTV пропонують топ-5 заміських комплексів недалеко від Києва для відпочинку на День незалежності.