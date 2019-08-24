У вересні сильні магнітні коливання очікуються лише на початку місяця.
На початку вересня українців очікує магнітна буря з 31 серпня до 2 вересня, пік якої приходиться на перший день осені.
Сила магнітної бурі сягатиме першої категорії, тому її вплив на людей буде незначним.
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Серйозних магнітних коливань у вересні 2019, крім початку місяця, не прогнозується.
Зазвичай, у метеочутливих людей під час магнітних бур спостерігається нездужання, головні болі, проблеми з тиском, безсоння, дратівливість, апатія.
У цей період варто добре висипатися, регулярно провітрювати квартиру, пити більше води, частіше гуляти на свіжому повітрі.
Крім того, краще відмовитися від частого використання гаджетів і вживання алкоголю.
Магнітні бурі: чи дійсно впливають на здоров’я та настрій?
- Впливають лише на літніх людей та в окремих регіонах 42%, 144 votes144 votes 42%42%
- Так, звісно – завжди жахливо почуваюсь 32%, 110 votes110 votes 32%32%
- Ні – це все вигадки 13%, 46 votes46 votes 13%13%
- Звісно мають вплив, але несуттєвий 13%, 43 votes43 votes 13%13%
Раніше Факти ICTV писали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.