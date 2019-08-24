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Факти / Lifestyle

Магнітні бурі у вересні – дати

У вересні сильні магнітні коливання очікуються лише на початку місяця.

магнитные бури

На початку вересня українців очікує магнітна буря з 31 серпня до 2 вересня, пік якої приходиться на перший день осені.

Сила магнітної бурі сягатиме першої категорії, тому її вплив на людей буде незначним.

Читайте: Календар магнітних бур на 2019 рік

Серйозних магнітних коливань у вересні 2019, крім початку місяця, не прогнозується.

Зазвичай, у метеочутливих людей під час магнітних бур спостерігається нездужання, головні болі, проблеми з тиском, безсоння, дратівливість, апатія.

У цей період варто добре висипатися, регулярно провітрювати квартиру, пити більше води, частіше гуляти на свіжому повітрі.

Крім того, краще відмовитися від частого використання гаджетів і вживання алкоголю.

Магнітні бурі: чи дійсно впливають на здоров’я та настрій?

  • Впливають лише на літніх людей та в окремих регіонах 42%, 144 votes
    144 votes 42%
    42%
  • Так, звісно – завжди жахливо почуваюсь 32%, 110 votes
    110 votes 32%
    32%
  • Ні – це все вигадки 13%, 46 votes
    46 votes 13%
    13%
  • Звісно мають вплив, але несуттєвий 13%, 43 votes
    43 votes 13%
    13%
Всього голосів: 343

Раніше Факти ICTV писали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.

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