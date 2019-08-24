У вересні сильні магнітні коливання очікуються лише на початку місяця.

На початку вересня українців очікує магнітна буря з 31 серпня до 2 вересня, пік якої приходиться на перший день осені.

Сила магнітної бурі сягатиме першої категорії, тому її вплив на людей буде незначним.

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Серйозних магнітних коливань у вересні 2019, крім початку місяця, не прогнозується.

Зазвичай, у метеочутливих людей під час магнітних бур спостерігається нездужання, головні болі, проблеми з тиском, безсоння, дратівливість, апатія.

У цей період варто добре висипатися, регулярно провітрювати квартиру, пити більше води, частіше гуляти на свіжому повітрі.

Крім того, краще відмовитися від частого використання гаджетів і вживання алкоголю.

Магнітні бурі: чи дійсно впливають на здоров’я та настрій? Впливають лише на літніх людей та в окремих регіонах 42%, 144 votes 144 votes 42% 42%

Так, звісно – завжди жахливо почуваюсь 32%, 110 votes 110 votes 32% 32%

Ні – це все вигадки 13%, 46 votes 46 votes 13% 13%

Звісно мають вплив, але несуттєвий 13%, 43 votes 43 votes 13% 13% Всього голосів: 343 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Раніше Факти ICTV писали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.