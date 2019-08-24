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Найкращі листівки з Днем незалежності

Привітання з Днем незалежності в картинках підготували Факти ICTV.

День незалежності привітання

День незалежності українці відзначають 24 серпня. Цьогоріч незалежній Україні виповнюється 28 років.

Щорічно з нагоди Дня незалежності у кожному місті України влаштовують святкування.

Листівки з Днем незалежності 2019 стануть гарною можливістю привітати своїх рідних і друзів з найбільшим державним святом.

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Найкращі листівки з Днем незалежності / 8 фотографий

Читайте: Від комедії до драми: афіша кінотеатрів на День незалежності

У Києві цьогоріч відбудеться Хода гідності і Марш захисників.

Тому раніше Факти ICTV публікували план заходів на День незалежності 2019 у Києві.

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