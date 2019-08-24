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NASA розслідує перший в історії злочин у космосі

Вперше в історії у космосі зафіксували злочин, розслідуванням якого тепер займається NASA.

NASA розслідує перший в історії злочин у космосі

Між двома жінками-астронавтами Енн Макклейн і Саммер Уорден виникла правова суперечка. Макклейн незаконно стежила за станом рахунку Уорден, в тому числі під час своєї місії на Міжнародній космічній станції (МКС).

Таким чином, ця справа стала першим злочином, вчиненим у космосі. Зараз його розслідуванням займається NASA.

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У Центрі глобального космічного права університету Клівленда, а також у самому NASA підтвердили, що їм не відомо ні про один злочин, який стався раніше за цей.

До речі, уперше в історії космонавти спробували зіграти в теніс в невагомості.

Джерело: New York Post

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