Вперше в історії у космосі зафіксували злочин, розслідуванням якого тепер займається NASA.

Між двома жінками-астронавтами Енн Макклейн і Саммер Уорден виникла правова суперечка. Макклейн незаконно стежила за станом рахунку Уорден, в тому числі під час своєї місії на Міжнародній космічній станції (МКС).

Таким чином, ця справа стала першим злочином, вчиненим у космосі. Зараз його розслідуванням займається NASA.

Читайте: Жінка в космосі: Крістіна Кох встановлює рекорд

У Центрі глобального космічного права університету Клівленда, а також у самому NASA підтвердили, що їм не відомо ні про один злочин, який стався раніше за цей.

До речі, уперше в історії космонавти спробували зіграти в теніс в невагомості.