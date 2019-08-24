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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 24 серпня

24 серпня іменини святкують Олександр, Василь, Максим, Федір (Феодор). Народні прикмети на 24 серпня – читайте в матеріалі.

привітання з іменинами

24 серпня День ангела відзначають Олександр, Василь, Максим і Федір. Тож, якщо серед ваших друзів або близьких є люди з такими іменами, то не забудьте їх привітати.

Народні прикмети на 16 серпня

За церковним календарем, 24 серпня вшановують пам’ять мученика Евпла, який прославився тим, що носив з собою Євангеліє і за будь-якої зручної нагоди намагався виголосити проповідь.

Навіть під час страти він намагався проповідувати, тому помер зі словом Божим на вустах.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

24 серпня було прийнято стригти овець і готувати речі на зиму.

Наші предки вірили, якщо вітер, який раніше дув декілька днів, нарешті припиняється, то можна сподіватися на хорошу погоду незабаром.

  • Дощ під час сходу сонця – прикмета до того, що негода триватиме протягом декількох днів.
  • Якщо день Евпла випадає на молодика і в цей час стоїть ясна погода – у вересні дощів буде дуже мало.
  • Вранці туман стелиться над поверхнею водойм – прикмета того, що буде декілька погожих днів.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на серпень.

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