Якщо для вас відпустка – це не тільки відпочинок на пляжі та купання в морі, то Факти ICTV підготували топ-10 книг, які варто почитати.

Хтось чекає на відпустку, щоб позасмагати на пляжі, покупатися в морі та побайдикувати. Для когось це ідеальний час, щоб почитати щось новеньке або з класики.

Що почитати у відпустці – читайте в матеріалі Факти ICTV.

Ліна Данем. Не така дівчина

Книга ідеально підійде для прочитання жінкам. Ліна Данем — виконавча продюсерка, сценаристка й режисерка комедійного серіалу Дівчата. Вона добре знається на прикрощах, незручних ситуаціях і всіляких негараздах. У мемуарах Ліна розповідає про себе.

Це щира та іронічна трозповідь про те, чого у своєму житті вчиться кожна дівчина. Історія про перетворення незграбного й негарного дівчиська на сучасну, сильну і впевнену в собі молоду жінку, про подолання власних комплексів та самотності.

Ернест Гемінгвей. Фієста. І сонце сходить

Якщо ви поціновувач класики, то ця книга для вас. Роман розповідає про те, як це – пройти через всі жахи війни і повернутися в світ, який їх не бачив.

Головний герой роману Фієста. І сонце сходить – колишній американський журналіст Джейк Барнс знає це як ніхто інший. Блукаючи вулицями прекрасних міст, беручи участь в полюванні і змаганнях, кидаючись в авантюри, він намагається знову відчути себе живим. Але зухвалі розваги та алкоголь не завжди можуть приглушити розчарування і заповнити порожнечу.

Тому в підсумку все, що залишається, таким, як він – це святкувати фієсту і чекати нового світанку.

Стівен Гокінг. Найкоротша історія часу

Твір написаний живою мовою і розрахований на широке коло читачів без академічних знань з фізики. Тому ви з легкістю дізнаєтеся про появу Всесвіту, чорні діри, теорію суперструн і квантову механіку.

Ростислав Семків. Як читати класиків

Якщо вам ніколи не вдавалося дочитати до кінця Трьох мушкетерів або вас просто лякала кількість сторінок, то ця книга ідеальний вихід з ситуації. Відомий літературознавець і критик легко й ненав’язливо пояснює, як із задоволенням читати класику, зокрема й між рядків, і як розробити власну стратегію читання.

Пола Маклейн. Леді Африка

Леді Африка — це історія бунтарського життя Берил Маркгем, яка була першою жінкою-льотчицею на Африканському континенті. Вона увійшла в історію завдяки тому, що першою виконала безпосадковий переліт через Атлантику зі сходу на захід.

Книга сподобається поціновувачам відразу багатьох жанрів: біографії, мандрів, історії. Тут і про Кенію, і про авіацію, і про захопливі пригоди та перипетії, з якими стикається головна героїня.

Артур Конан Дойл. Небезпечна робота. Щоденник арктичних пригод

Якщо ви любите класичну літературу та захопливі пригоди, тоді ця книга – для вас. Вона занурить у грандіозну мандрівку Арктикою. У цій книзі класик детективного жанру відкриється для вас з нового боку.

Ця книга написана Артуром Конан Дойлем під великим враженням від поїздки в Арктику, де він побував ще студентом-медиком. Досвід перебування на китобої Надія і враження він описав у своєму щоденнику, який наповнений описами природи Арктики та моряцького побуту.

Туве Янсон. Літня книжка

Літня книжка – збірка оповідань від шведської письменниці, яка подарувала світові знаменитих мумі-тролів. Її позитивно відзначили багато відомих видань.

У книзі розповідається про життя маленької сім’ї Софійки, яка живе на острові. Дівчинка з бабусею проводять разом багато часу — гуляють, досліджують і просто спілкуються. Тільки однієї теми вони не чіпають — смерті мами Софії. Це маленькі історії про сім’ю, природу, кохання та смуток, про взаємини та те, як важлива пам’ять.

Ця книга припаде до душі всім любителям глибокої сентиментальною прози, однаково здатної змусити читачів посміхатися та сумувати разом з головними героями, насолоджуючись навколишньою природою самотнього острова.

Джек Керуак. У дорозі

Це розповідь про долю і біль цілого покоління, побудована як джазова імпровізація. У дорозі називають ліричним романом мандрів. Його герої – люди дороги, ті самі хіпстери, бітники, які жили духом свободи і насолоди. Їхні цінності – це шлях з одного кінця країни в інший, джаз, кохання, випивка та нічні бесіди-одкровення.

Кожне нове покоління знаходило в бітниках щось своє, і головний герой роману, бабій і п’яниця Дін Моріарті і сьогодні мандрує на своєму деренчливому автомобілі дорогою, яка ніколи не скінчиться.

Рей Бредбері. Кульбабове вино

Повість описує три літніх місяці з життя головного героя – 12-річного хлопчика Дугласа Сполдинга, який живе в містечку Грін Таун.

Стиль написання книги легкий. Природа, люди, події описані по-дитячому жваво і яскраво. Смаки, запахи, характери, долі можна смакувати, як вино з назви.

Його щорічно готує дід головного героя. І напій з кульбаб стає символом часу, а кожен ковток – спогадом, немов все, що сталося з героєм, його рідними, друзями і сусідами влітку 1928 року, було з любов’ю зібрано і закупорено в пляшки.

Джером Клапка Джером. Троє у човні, якщо не рахувати собаки

Це повість про трьох нерозлучних друзів, які подорожують човном по Темзою. Вона смішить людей уже понад 200 років.

Гарріс, Джей і Джордж вирішують відпочити від міської метушні, але, як незабаром з’ясовується, не все так просто. Будь-яка дрібниця – починаючи від зборів і закінчуючи спробою відкрити бляшанку з консервами, – може стати причиною кумедних пригод. А коли в човні, крім трьох завзятих джентльменів, присутній ще й вкрай енергійний фокстер’єр, веселощі гарантовано, особливо читачам.

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