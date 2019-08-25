Булінг – одна з гострих проблем нашого суспільства. Факти ICTV зібрали дієві поради для дітей та батьків, як уникнути і побороти цькування у школі.

Знущання у школі замінили модним словом булінг, проте ситуацію це ніяким чином не змінило. Моральний тиск, зіпсовані речі та жорстокі побиття набирають безліч переглядів та коментарів у мережі. Винних іноді карають, але що далі?

Нагадаємо, президент підписав закон, яким встановлено нові правила щодо протидії булінгу у школах і нові штрафи.

За цькування у школі будуть карати штрафом у розмірі 850-1700 грн або громадськими роботами 20-40 годин.

За повторне порушення протягом року штраф складе 1700-3400 грн, а час громадських робіт збільшиться до 40-60 годин.

Штраф у вигляді 20% від заробітної плати та виправні роботи протягом місяця або фінансові санкції у розмірі 850-1700 грн передбачені і для викладачів, які не повідомили Нацполіцію про булінг у школі.

Цькування в школі або булінг все частіше стає причиною травм, каліцтв і навіть самогубств.

Один з останніх випадків стався в одній з московських шкіл. 16-річний Даня Горбатенко прийшов у школу з ножем. Спочатку залякував учителів, а потім почав погрожувати вбити себе. Його ізолювали у роздягальні. Так хлопець просидів кілька годин, поки його не вмовили вийти і не відправили до лікарні.

Над круглим відмінником, сором’язливим і стриманим хлопцем постійно знущалися, кидали речі, тощо.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею Доведення до самогубства. Так, що його однокласникам навряд чи вдасться уникнути покарання.

Школа – це, у деякій мірі, модель суспільства. Дитина змалечку має рости з розумінням того, що у світі живуть різні люди, а наші відмінності – це не вади. У дитини має сформулюватися чітке розуміння, що вона самодостатня особистість, яка може долати різні перешкоди та проблеми.

Як попередити моральний тиск на дитину

Ознаки насильства над дитиною:

пригнічений настрій

небажання йти до школи

небажання вчити, якийсь конкретний предмет

тривожність

агресивність

поганий сон та апетит

депресивність

У більшості випадків діти не хочуть розповідати, що відбувається. Чим менша дитина – тим менше ймовірність, що вона щось розкаже. У таких випадках доведеться випитувати про те, що відбувається. Варто звертати увагу з яким настроєм дитина прокидається, з яким йде до школи та з яким повертається.

Коли діти вже старші, то вони можуть уже щось розповідати, жалітися. Однак це у тому випадку якщо між дитиною та батькам довірливі стосунки.

– Якщо дитина відмовляється вчити, якийсь предмет та приносить постійно погані оцінки з нього, то тут можна вже дивитися у бік вчителів. Також, якщо дитина гарно вчилася, а тут різко оцінки падають. Тут потрібно поцікавитися, можливо проблеми з друзями, однолітками. Варто звертати увагу на показники, які різко змінюються, – зазначає психолог Роман Мельниченко.

Батьки точно не можуть залишатися осторонь. Під час усього процесу навчання, діти мають право на захист від приниження честі та гідності.

– По-перше, потрібно активно діяти та захищати права своєї дитини, з цим не можна зволікати. Як превентивний захід, ви повинні спробувати поспілкуватись із однолітками, їх батьками, вчителями і адміністрацією школи аби вирішити конфліктні ситуації. По-друге, не буде зайвим звернутись до дитячого психолога. Якщо вищенаведені спроби були марними, потрібно замислитися над переведенням дитини до іншої школи, – зазначає адвокат Максим Єрмаков.

Як дитина має реагувати на булінг

Батькам варто з дитиною обговорити всі можливі сценарії цькування. Як правило вони повторюються: це обзивання, пошкодження речей, загрози та фізичне насилля.

Дитина має діяти несподівано, аби збити з пантелику нападника.

На образи потрібно відповідати спокійно, без лайки.

Я з тобою нормально говорю. Тому якщо крім образ тобі нічого сказати, то я не хочу продовжувати розмову.

Якщо дитина помітила, що її речі зіпсували, то варто повідомити вчителеві, але зробити це при всіх.

Маріє Михайлівно, у мене жуйка на стільці, хтось зіпсував шкільне майно.

Якщо дійшло до крайньої міри – фізичного насилля, то варто тікати або голосно кричати.

Допоможіть! Пожежа! (Можливо незвичайно, але це краще ніж дати себе побити. – Ред.)

Пам’ятайте, дитина має з малечку розуміти, що конфлікти повинні вирішуватися дипломатично. Тому ви також маєте показувати приклад.

Як налагодити стосунки з підлітком

Якщо ж ви не цікавилися дитиною, то у підлітковому віці налагодити контакт буде не просто.

Варто провести чітку лінію між дитиною і підлітком. Батьки повинні зрозуміти, що з підлітком не варто навіть намагатися застосовувати застарілу модель поведінки. Адже саме через це виникає найбільше конфліктів, – розповідає психолог.

Якщо для дитини Йди робити уроки – нормальне звернення, то підліток його буде приймати, як наказ. Тому батькам, у першу чергу, варто почати з себе.

Підліток – це ще не доросла людина, але вже й не дитина. Тому їм варто говорити: Чи не хочеш ти прибрати у кімнаті? Чи не хочеш піти зробити уроки?

– Ми розмовляємо з підлітками як з особистостями та звертаємося із запитанням. Тобто застосовуємо ті засоби спілкування, якими ми користуємося з дорослими людьми, – зазначає експерт.

Також батьки мають у будь-якій ситуації залишатися на стороні підлітка, а не скажімо школи. Якщо дорослі стають на бік школи, то дитина це сприймає як зраду.

Як виховати сильну особистість

Дитина має вміти захищати себе і від морального, і від фізичного тиску.

Перше: працювати над самооцінкою дитини. Просто перевести дитину до іншої школи – це не вихід і навряд чи це допоможе на 100% у такій ситуації, – зазначає психолог.

Дитина може сама себе захистити якщо в неї все нормально із самооцінкою. Тому варто відправити її до психолога або на спеціальні курси, де допоможуть позбавитися клейма жертви та навчать проявляти активні дії у зовнішньому світі.

Жертвами стають ті, хто на загальному фоні виглядають слабкими або невпевненими в собі. Якщо дитина буде впевнена в собі, то вона сама собі дасть раду і зможе відстоювати свої інтереси.

Також варто виховувати у дитині самодостатність та впевненість у своїх силах. Дозвольте своєму чаду обрати захоплення різних напрямків: мистецтво, наука, спорт. Проте точно не потрібно насильно змушувати щось робити. Якщо якийсь вид спорту не подобається, нехай спробує інші і так з усім. Різносторонній розвиток, участь та перемоги на різних конкурсах допоможуть сформувати у дитині якості успішної людини.

Проте весь цей процес має проходити за підтримки батьків.

Зазвичай кривдники, вдаючись до насилля у різних проявах, намагаються таким чином самоствердитися у колективі. Показавши приклад того, як це можна робити по іншому, хоча б частково зменшить потяг до “влади” за рахунок приниження когось.

Фізичне насилля у школах

У мережі гуляє безліч відео, де школярі влаштовують бійки. Зазвичай це відбувається на публіці, яка обирає фаворита та знімає побиття на камеру. Цікаво, що найчастіше героями таких роликів стають дівчата.

У випадку фізичного насилля, то тут все складніше. Варто оцінити, які саме наслідки. Діти можуть не сильно вдарити один одного, особливо це стосується хлопчиків. Це може бути вирішенням їхніх питань. Якщо сильно побили, то це вже інша справа, – говорить психолог Роман Мельниченко.

Варто оцінювати емоційний вплив. Іноді буває так, дитину просто легенько вдарили, але це мало сильне емоційне потрясіння. Буває навпаки травма сильна, а емоційно дитина не постраждала. Це допоможе зробити психолог.

Якщо дитина стала жертвою фізичного насилля, то для неї батьки це:

підтримка

зона безпеки

безумовне прийняття дитини

– Не варто нападати на дитину, що ніби вона винна: Ти не міг себе захистити, Ти сам винен, що тебе побили. Так батьки покладають вину на дитину, а з неї варто її знімати, – зазначає психолог.

Однокласник-терорист – як виявити

– Таку дитину не можуть виявити батьки чи вчителі, навіть спеціалісти не завжди можуть це зробити. Така вибухова агресія накопичується з часом. І навіть сам носій цієї агресії може не здогадуватись, що він на таке спроможний, – зазначає експерт.

Існують тести, які можуть виявити схильність дитини до руйнівної сили. Зазвичай це не дає 100% вірогідності, що це саме така людина.

Такі емоційні вибухи – це наслідок накопичення стресу та агресії, тобто руйнівної енергії.

– Якщо від людини постійно вимагати щасливий вигляд, толерантність, а вона не може виражати агресію здоровим чином, то це призводить до плачевних наслідків. Всі діти, які вчинили такі дії, у них є передісторія і не проста. Я вважаю, що це проблема суспільства, яке не вчить проявляти агресію здоровим чином і дозволяє насиллю бути у їхніх сім’ях, – розповідає психолог.

До чого призводить булінг у школі

У селищі Чорнобай Черкаської області школяра побили однокласники. Через побої дитина впала в кому. Третьокласника Давида Лавриненка не просто били, а виривали волосся, викручували руки. Це не перший випадок, коли хлопчика б’ють. Раніше вже були прецеденти, коли Давид повертався додому із зіпсованими речами і раною на вусі.

У Харкові школярі та дорослі фактично зацькували дитину через шматок торту. Шестикласники святкували закінчення чверті.

Одну з учениць не пригостили тортом, бо її батьки не здають гроші на потреби класу. За словами матері, дівчинка попросилася додому, однак вчителька її не відпустила, натомість поставила біля дошки. Заступилися за дитину лише кілька однокласниць.

Двох п’ятнадцятирічних дівчат безжально побили однолітки в центрі Чернігова. За катуванням дівчат спостерігало кілька десятків інших підлітків, вони все знімали на відео та коментували.

Раніше Факти ICTV писали, що 67% українських школярів минулого року стикнулися з постійним булінгом.

Євгенія Шапоренко