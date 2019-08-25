25 серпня у пустелі Блек Рок американського штату Невада стартував фестиваль Burning Man 2019. Про цікаві факти та українців на ньому – у матеріалі Фактів ICTV.

У 1986 році Burning Man започаткували двоє чоловіків, які спалили на пляжі у Сан-Франциско дерев’яне опудало у вигляді людини з собакою – як акт радикального самовираження через нерозділене кохання. Це стало щорічною традицією. Назва Burning Man перекладається, як людина, що палає, і спалювання тепер уже величезної дерев’яною статуї є ритуалом, який завершує фестиваль.

За заздалегідь визначеною тематикою подію почали проводити тільки з 1995 року. Першою стала тема Добро і зло.

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У 2011 році на Burning Man прибула рекордна кількість учасників – майже 54 тис., які розмістилися у понад 900 таборах. До речі, вони самі забезпечують себе їжею та житлом, а по закінченню мають прибрати за собою, щоб не лишилося і сліду їхнього перебування в пустелі.

Українці на Burning Man

На фестивалі щорічно відкривається перший тематичний український табір Kurenivka. Тому якщо немає компанії, можна приєднатися до них.

У 2015 році на фестивалі вперше представили роботу українських митців – скульптура Любов Олександра Мілова.

У 2019 році команди з України, США і Канади створять великий спільний арт-об’єкт на Burning Man. Це буде 30-метрова піраміда з лазерною проекцією. Українські художники підготують сім перформансів у головній тематиці Burning Man цього року – Метамарфози.

Окрім того, українці представлять інсталяцію у формі метелика, розписаного у петриківському стилі. До речі, Forbes вже включив український проект Catharsis до списку Outrageous Art Installations Burning Man 2019.

Фестиваль відвідують українські зірки і навіть політики. Одні з найвідоміших – це нардеп Сергій Лещенко з дружиною Анастасією Топольською.























Burning Man: сім цікавих фактів про фестиваль та українців на ньому / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали про фестиваль Burning Man, який розпочався 25 серпня і триватиме до 2 вересня.

Фото: Burning Man