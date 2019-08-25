День шахтаря – професійне свято, яке відзначається кожної останньої неділі серпня.

Цього року День шахтаря випав на 25 серпня. Вперше його офіційно відзначали 29 серпня 1948 року.

Вважається, що приводом для заснування Дня шахтаря став рекорд, який в ніч з 30 на 31 серпня встановив Олексій Стаханов.

Саме для багатьох міст Донбасу цей день – головне свято, яке відзначається гучними концертами та народними гуляннями.

Читайте: Білорусь продала Україні в 800 разів більше вугілля з ОРДЛО – ЗМІ

Факти ICTV зібрали найкращі привітання для працівників цієї нелегкої професії.

Шахтарю мої вітання,

Щоб збувались всі бажання,

Щоб Вам в шахті лиш везло,

Щоб обходило Вас зло!

Щоб дружина Вас любила,

Кожен день боготворила,

Щоб сім’ю оберігала,

Їсти вчасно Вам давала!

***

Повагу, славу і пошану,

Ти заслужив шахтар давно,

І серед всіх людей по праву

Ти в праві жити, як в кіно!

Нехай тебе щастя, як дощ обливає,

Нехай тебе радість завжди зустрічає,

Нехай тебе любить хто милий душі,

Цього я бажаю тобі від душі.

***

З шахтарським святом хочу

Привітати від душі,

Від шуму вагонеток, друг,

Ти відпочинь у тиші,

Не просто так, адже свято твоє

Сьогодні настало!

А завтра чекає тебе забій,

Так будь же повним сил!

***

Здається, що твоя нелегка праця проходить у самому центрі землі.

Там дуже темно… Але тобі не звикати, і, піднявшись нагору і трохи відпочивши, ти повертаєшся назад в шахту без жалю!

В День шахтаря я хочу від усього серця побажати тобі ніколи не втомлюватися і завжди залишатися бадьорим і життєрадісним!

***

Шахтарями працювати під силу,

Тільки цим, міцним мужикам:

Сміливим, хоробрим, сильним, терплячим,

Адже робота ця не тільки небезпечна, але і дуже важка.

Чорні від вугілля, прості наші трудяги,

Ви працюєте, сонця не бачачи, під землею,

І сьогодні в це заслужене свято,

Ми за ваше здоров’я і довголіття п’ємо!

***

Вітаю з Днем Шахтаря, будь здоровий,

Будь любимий, щасливий, і душею веселий,

І нехай сьогоднішній святковий день,

Буде яскравий, сповнений сюрпризів і цікавий.

Щоб зміг відзначити його гідно,

Щоб у гаманці гарні грошики були,

Що б були жінки прекрасні навколо тебе,

Пристрасті і бажання хоровод водили.

***

Не боїться труднощів шахтар,

Нехай йому по життю щастить.

Нелегка це праця повір

Бажаємо щасливих тобі днів.

Нехай буде чорним Ваше обличчя,

Це все не важливо,

Хай крутиться колесо щастя

А шахтар лиха не знає!

До слова, за 2018 рік підприємства ДТЕК Добропіллявугілля наростили видобуток вугілля.