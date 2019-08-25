День шахтаря 2019 в Україні відзначають 25 серпня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом.

День шахтаря в Україні щороку святкують в останню неділю серпня. Він встановлений указом першого президента Леоніда Кравчука від 16 серпня 1993 року.

Свято було офіційно затверджено в СРСР 10 вересня 1947 року. Перший раз його відзначили 29 серпня 1948 року.

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У цей день прийнято вітати гірників і дякувати їм за роботу.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем шахтаря в картинках.



















День шахтаря: найкращі привітання в картинках / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV зібрали найкращі привітання до Дня шахтаря.