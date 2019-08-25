Яким буде 25 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на Фактах ICTV.
День сприяє активності, але не варто перенапружуватися. Все добре у міру. Активність бажана така, яка вас розслабляє, наповнює, яку швидше можна прирівняти до відпочинку, ніж до турбот і справ.
По можливості день варто проводити на природі. У спілкуванні акцент краще робити на щирість, прояв доброти.
Читайте: Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку
Ухвалення серйозних рішень, а також конфліктні ситуації сьогодні бажано виключити. Також як не варто навантажувати себе непосильними справами або роботою, яка вимотує.
Сприятливо: стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.
До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 року для всіх знаків зодіаку.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+