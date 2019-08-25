Яким буде 25 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на Фактах ICTV.

День сприяє активності, але не варто перенапружуватися. Все добре у міру. Активність бажана така, яка вас розслабляє, наповнює, яку швидше можна прирівняти до відпочинку, ніж до турбот і справ.

По можливості день варто проводити на природі. У спілкуванні акцент краще робити на щирість, прояв доброти.

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Ухвалення серйозних рішень, а також конфліктні ситуації сьогодні бажано виключити. Також як не варто навантажувати себе непосильними справами або роботою, яка вимотує.

Сприятливо: стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 року для всіх знаків зодіаку.