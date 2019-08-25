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Команда OG виграла The International 2019

У фіналі кіберспортивного турніру The International 2019 з Dota 2 перемогла команда OG.

Команда OG виграла The International 2019

З рахунком 3:1 у фінальному поєдинку європейська команда OG випередила Team Liquid (теж європейський колектив).

Таким чином OG вперше в історії чемпіонату стала дворазовим чемпіоном світу з Dota 2.

Переможець The International 2019 отримає більше $15,6 млн, а Team Liquid, яка посіла друге місце, – $4,4 млн.

Читайте: The International 2020: де пройде чемпіонат світу з Dota 2

Нагадаємо, чемпіонат The International 2019 по Dota 2 стартував 20 серпня в місті Шанхай. У ньому взяли участь 16 команд.

Раніше Факти ICTV писали про те, що призовий фонд The International 2019 перевищив $33 млн.

Фото: Valve

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