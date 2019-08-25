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Факти / Lifestyle

The International 2020: де пройде чемпіонат світу з Dota 2

The International 2020 по Dota 2 пройде в Стокгольмі (Швеція).

The International 2020

Стокгольм прийме чемпіонат світу The International 2020 по Dota.

Це буде другий The International в історії, який пройде в Європі.

Перший чемпіонат світу пройшов в 2011 році в Кельн. Тоді перемогла українська команда Natus Vincere.

Читайте: The International 2019: Infamous перемогла у першому раунді нижньої сітки

The International 2019 проходить з 15 по 25 серпня в Шанхаї (Китай). Переможцю дістанеться більше $ 15 млн.

Раніше Факти ICTV писали про те, що призовий фонд The International 2019 перевищив $33 млн.

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