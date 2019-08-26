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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 26 серпня

Яким буде 26 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на Фактах ICTV.

гороскоп

День не підходить для важливих починань та прийняття серйозних рішень.

Сьогодні бажано відмовитися від великих фінансових операцій та переговорів – можуть бути збої в роботі технічних систем та нерозуміння.

Важливо фільтрувати інформацію, яку отримуєте.

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Рекомендується зайнятися навчанням та вивченням чогось, що вам подобається і приносить задоволення.

Підтримкою у будь-яких складних ситуаціях може стати гумор, можливість з легкістю приймати те, що відбувається.

Увечері бажано мінімізувати використання гаджетів, замініть їх тихою приємною музикою або книгою.

Несприятливо: початок поїздок та подорожей, надягання нового одягу і прикрас.

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 рокудля всіх знаків зодіаку.

Джерело: Astro.Expert

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