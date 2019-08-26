Гороскоп на тиждень з 26 серпня до 1 вересня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 26 серпня до 1 вересня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Це активний період, енергію якого краще спрямувати на творчість. Тут особисте життя стикається з громадським. Період побудови взаємин із протилежною статтю – як особистих, так і ділових. Тиждень вдалий для мистецтва, ремесел і виробництва. Зростає ділова активність, з’являються нові контакти і можливості.

Гороскоп для Овнів

З’являється імпульсивність, войовничість, запальність, потреба активно проявитися, позбавитися обставин, які обмежують, звернути на себе увагу. Під час ведення справ варто звернути увагу на схильність до необдуманих вчинків, швидких рішень, неприборканих фінансових амбіцій. Дух суперництва долає вас як стосовно керівництва, так і стосовно колег і компаньйонів. Вдалий час для проведення оздоровчих заходів.

Гороскоп для Тельців

Зміцнюється впевненість у собі, сила волі, здатність реалізації, розумова активність. Легше будуть долатися перешкоди, але в партнерстві і шлюбі помітні не завжди позитивні прагнення до влади. Ви будете перебувати в центрі уваги і задавати тон. Прийшов час енергійно взятися за справу, вирватися вперед, спираючись на власний досвід. Успіх, завдяки цим старанням, не змусить себе довго чекати. Фінансові операції будуть доведені до успішного завершення.

Гороскоп для Близнюків

Мінливість настрою може нашкодити стосункам та родині. У цей період ви схильні до непотрібних витрат грошей, можете забути про роботу або свої обов’язки. Відкладіть укладення угод, підписання контрактів, ділові поїздки. Підвищена вимогливість до навколишніх обернеться проти вас же підвищенням нервозності, неспокою і погіршенням настрою. Не варто ухвалювати важливі рішення, бо через невпевненість у собі можна легко помилитися.

Гороскоп для Раків

Емоції виходять на перший план, але не дозволяйте їм заволодіти вами цілком і взяти верх над розумом. Можна довіряти першому враженню, а перша промайнула думка виявиться найбільш вірною. Прислухайтеся до інстинктів – вони загострені, а ледь усвідомлювані імпульси можуть дати неоціненні підказки. Ви здатні уникнути багатьох неприємностей за умови довіри до своєї інтуїції. У цей період краще уникати відкритого протистояння з навколишніми – витримати його буде складно.

Гороскоп для Левів

Радісний настрій, схильність до розваг, задоволення, романтичних і любовних зв’язків. Це хороший період для кохання, шлюбу, дружби з протилежною статтю, проведення свят, вечорів, зустрічей. Зростає ваша чарівність і фізична привабливість, ви можете скористатися цим для впливу на публіку, підвищення популярності та впливовості. Можливий помірний фінансовий успіх. Період сприятливий для ділових візитів, створення об’єднань і відкриття підприємств.

Гороскоп для Дів

У цей період ви відчуєте бадьорість духу, підвищення духовної та фізичної енергії, прилив життєвих сил, що позитивно позначиться на здоров’ї. Період сприятливий для спілкування з протилежною статтю, одруження, прийому гостей і сімейних торжеств. Можлива раптова прихильність, кохання з першого погляду. Ви добрі та уважні до навколишніх, і це відкриває перед вами двері вищого суспільства, дозволить вступити в нові контакти – любовні чи ділові.

Гороскоп для Терезів

Сильна дратівливість і невміння володіти собою штовхають вас на створення складнощів у сімейних стосунках і соціальній сфері. Ці дні будуть несприятливими для переговорів, особистих та ділових контактів, складної роботи і для всіх тих справ, де необхідно обдумувати майбутнє, холодною та і ясною головою. Надлишкова чутливість у поєднанні з ігноруванням почуттів та інтересів навколишніх підводить у спілкуванні.

Гороскоп для Скорпіонів

Відчуваєте внутрішню свободу, радість та впевненість у собі. Шукаєте душевності, відвідуєте друзів і намагаєтеся знайти в житті найкращі сторони. Сприятливі дні для купівлі речей, які відносяться до предметів розкоші, а також для залагодження суспільних і фінансових справ. Період сприятливий для візитів до керівництва, відвідування офіційних інстанцій. Не виключено зав’язування службових романів. Вдало складаються ділові стосунки з протилежною статтю.

Гороскоп для Стрільців

Ви потребуєте захоплення та вимагаєте до себе максимум уваги. Немає настрою на роботу, а екстравагантні пориви і марнотратство може призвести до збитків. Можливі виробничі склоки, непорозуміння, особливо з партнерами і співробітниками протилежної статі. Виконання планів, укладання угод, підписання контрактів, ділові поїздки краще перенести. Не перебільшуйте свою значущість. Надмірна гонитва за задоволеннями може зіпсувати особисті та сімейні стосунки, а також позначиться на вашому авторитеті у дітей.

Гороскоп для Козерогів

Збільшення життєвої сили і працездатності. Обставини складаються вдало для вас, можете втілити ваші плани в реальність. Громадська діяльність приносить задоволення, як і виконання службових обов’язків. Ви маєте право вести розмови про збільшення вашої відповідальності на роботі, підвищенні зарплати. Зможете реалізувати багато творчих ініціативи і проектів. Допомога і підтримка приходять самі собою, ви легко вирішуєте фінансові проблеми, можете провернути не одну вдалу операцію.

Гороскоп для Водоліїв

Підвищується працездатність та відповідальність. Ретельніше прямуєте встановленим правилам, виконуєте інструкції та розпорядження. Посилюється потяг до матеріальних цінностей. Підвищується розсудливість, ви стаєте розважливішими, посилюється егоїзм і користвість. Хороший період для пошуку спонсорів і меценатів, нової роботи. У цей час може з’явитися можливість успішно заявити про себе особливо в технічній сфері. Сприятливий час для продовження самоосвіти і духовного розвитку.

Гороскоп для Риб

Складні стосунки з партнерами, ймовірний розлад у родині: нерозуміння, необгрунтовані ревнощі стануть причиною напруженої обстановки. Черствість і неприйняття чужої думки серйозно може заважати в реалізації давніх планів. Відкиньте амбіції – через них ви можете зазнати збитків. Постарайтеся не вступати в ділові контакти, відмовтеся від відповідальних виступів і виробничих нарад. Обмежте вашу активність, на час забудьте з ідеєю отримання матеріальної допомоги та ідейного заступництва.

Раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп на 2019 рік для України.