Google випустив дудл до дня народження співачки Сезарії Евори, яка відома під прізвиськом Босонога діва.

Сьогодні виповнюється 78 років з дня народження співачки з Кабо-Верде Сезарії Евори. На честь цієї події Google випустив новий дудл.

Евора отримала прізвисько Босонога діва, оскільки виходила на сцену босоніж, тим самим вона віддавала данину бідності, в якій жили більшість громадян Кабо-Верде.

На Google дудл можна побачити співачку, яка виконує композицію на тлі міста.

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Вперше Евору почали впізнавати у 1988 році, коли вона записала альбом La Diva aux pieds nus, а справжній успіх прийшов після четвертої платівки під назвою Miss Perfumado.

До слова, Google також випускав дудл до дня народження Пантелеймона Куліша.

Фото: Google