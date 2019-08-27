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День народження Сезарії Евори – новий Google дудл

Google випустив дудл до дня народження співачки Сезарії Евори, яка відома під прізвиськом Босонога діва.

Сезарія Евора

Сьогодні виповнюється 78 років з дня народження співачки з Кабо-Верде Сезарії Евори. На честь цієї події Google випустив новий дудл.

Евора отримала прізвисько Босонога діва, оскільки виходила на сцену босоніж, тим самим вона віддавала данину бідності, в якій жили більшість громадян Кабо-Верде.

На Google дудл можна побачити співачку, яка виконує композицію на тлі міста.

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Вперше Евору почали впізнавати у 1988 році, коли вона записала альбом La Diva aux pieds nus, а справжній успіх прийшов після четвертої платівки під назвою Miss Perfumado.

 

До слова, Google також випускав дудл до дня народження Пантелеймона Куліша.

Фото: Google

Фото: Dreamstime

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