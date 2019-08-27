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Гороскоп на сьогодні, 27 серпня

Яким буде 27 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День підходить для активних занять, фізичних навантажень, прогулянок, поїздок. Новаторський, творчий підхід принесе успіх у будь-якій діяльності.

Можна вирішувати справи, пов’язані з будівельними, ремонтними роботами. Для вирішення юридичних та судових питань день не підходить.

Брати участь у різного роду конфліктних ситуаціях небажано. У спілкуванні є ймовірність “перетягування ковдри на себе”.

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Енергію найкраще направити на великодушність і прояви щедрості, ніж задоволення виключно власних потреб. Сьогодні особливо важливо тримати дане слово і виконувати обіцяне.

Слушна нагода, щоб зайнятися садівництвом.

Сприятливо: підстригання волосся.

Несприятливо: брати і давати гроші у борг.

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