Яким буде 27 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
День підходить для активних занять, фізичних навантажень, прогулянок, поїздок. Новаторський, творчий підхід принесе успіх у будь-якій діяльності.
Можна вирішувати справи, пов’язані з будівельними, ремонтними роботами. Для вирішення юридичних та судових питань день не підходить.
Брати участь у різного роду конфліктних ситуаціях небажано. У спілкуванні є ймовірність “перетягування ковдри на себе”.
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Енергію найкраще направити на великодушність і прояви щедрості, ніж задоволення виключно власних потреб. Сьогодні особливо важливо тримати дане слово і виконувати обіцяне.
Слушна нагода, щоб зайнятися садівництвом.
Сприятливо: підстригання волосся.
Несприятливо: брати і давати гроші у борг.
До слова, детальний гороскоп на серпень для Фактів ICTV склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).