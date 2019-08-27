Компанія Huawei представила новий смартфон – Nova 5T.

Новий смартфон Huawei Nova 5T має діагональ 6,26 дюйма, працює на операційній системі Android Pie з програмною оболонкою EMUI 9.1.1.

Характеристики:

Фронтальна камера у 32 Мп, на задній панелі – камера з чотирма об’єктивами у 48 Мп, 16 Мп, 2 Мп та 2 Мп.

Сканер відбитків пальців – на правому торці, він суміщений з кнопкою вмикання/вимкнення.

Ядро Kirin 980.

Також він оснащений 8 Гб оперативної пам’яті в парі з 128 ГБ ПЗУ.

Акумулятор ємністю 3750 мАг.

Адаптери бездротового зв’язку Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5 LE, порт USB Type-C і Mini-Jack.

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Huawei Nova 5T буде доступний в трьох кольорах – синьому, фіолетовому та чорному. Його ціна – $379. Продажі стартують з 5 вересня.

Нагадаємо, у липні Huawei представила смартфон Nova 5i Pro, який є покращеною версією моделі Nova 5i.

Джерело: GizChina

Фото: GizChina