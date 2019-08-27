Працювати, досягати успіху і при цьому не вигоряти. Факти ICTV зібрали основні правила, які допоможуть підвищити ефективність.

Існує безліч порад, технік і законів, які обіцяють підвищити ефективність. Факти ICTV зібрали найкращі з них – беріть і користуйтеся.

Закони тайм-менеджменту

Існують правила 2, 20 хвилин, 72, 10 тис. годин та 21 дня.

Те, що ви можете зробити за дві хвилини, варто виконати відразу: помити посуд після їди або скласти речі після прогулянки.

Наступне правило говорить – займайтеся справою як мінімум 20 хвилин і ви досягнете успіху. Це не обтяжить вас, якщо справа не приносить задоволення і цього достатньо для розвинення необхідної навички або підвищеня професіоналізму. Виділяйте 20 хвилин на день для занять спортом, ведення особистих записів або читання корисної книги.

Намагайтеся почати втілювати довгострокову ідею протягом 72 годин (приблизно 3 дні). Це оптимальний час, щоб зробити перший крок на шляху до мети. Німецький бізнес-консультант Бодо Шефер стверджує, шанси на втілення ідеї практично дорівнюють нулю, якщо ви нічого не зробили для її втілення протягом 72 годин після її появи.

Якщо робити одну і туж справу протягом 21 дня, то вона увійде у звичку.

І нарешті, щоб домогтися успіху у будь-якій справі, потрібно витратити на неї 10 тис. годин. Це 5 років повного робочого дня або 10 років роботи по 3 години на день.

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Розстановка пріоритетів

Згідно матриці Девіда Ейзенхауера, всі наші справи можна помістити у величезний квадрат, розділений на чотири категорії.

Багато людей знаходяться у полоні першого, третього і четвертого квадратів. Перші живуть у відчутті постійного авралу, що неминуче веде до стресів і перевтоми, у третіх і четвертих велика частина уваги і сил йде на відеоігри, серіали, телефонні розмови та інші пожирачі часу.

Ефективні люди тримаються подалі від квадратів III і IV і зменшують розмір квадрата I. Вони правильно розставляють пріоритети, що допомагає зменшити коло турбот першого квадрата і не відволікатися на другорядні завдання. Мовою управління, це також можна назвати законом Парето: 80% результатів випливає з 20% зусиль.

Техніки ефективності

Існує безліч технік, що обіцяют підвищити продуктивність. Одна з них носить цікаву назву – “помідорна”. Її суть полягає у тому, щоб витрачати 25 хвилин часу на конкретну задачу, після чого робити перерву. Ні, не для того, щоб з’їсти помідор, а щоб перевести дух. П’ятихвилинки потрібно робити чотири рази, після чого збільшити їх до 15-20 хвилин.

До речі, помідорною ця техніка називається через те, що її автор, Франческо Чирилло, спочатку застосовував кухонний таймер у вигляді помідора для вимірювання часу.

Закон Паркінсона говорить, що “робота заповнює час, відпущений на неї”. Це означає, що потрібно визначити для завдання жорсткі рамки і не відступати від намічених дедлайнів. Особливо це стосується нудної і нецікавої роботи, яку так і хочеться відкласти у довгий ящик справ – написати звіт, зайнятися написанням курсової тощо.

Медитація

Що відбувається з комп’ютером, коли він працює п’ять, вісім чи десять годин поспіль? Правильно, він висне. І тоді допоможе лише кнопка “Перезавантаження”.

Це відбувається і з людиною після довгих годин роботи. Але у нас немає спеціальної кнопки, щоб перезапустити систему і почати працювати з новою силою. Зате є різні техніки медитації. Вони допоможуть позбутися від стресу, підвищити продуктивність і просто відпочити під час робочого дня.

До речі, раніше ми писали, що потрібно їсти, щоб поліпшити роботу мозку.