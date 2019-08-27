Президент Бразилії Жаїр Болсонару образив дружину президента Франції Еманнуеля Макрона.
Президент Бразилії Жаїр Болсонару посміявся над зовнішнім виглядом дружини президента Франції Еманнуеля Макрона.
Один з прихильників Болсонару опублікував у своєму Facebook фотографії 66-річної Бріджит Макрон і першої леді Бразилії Мішель, підписавши пост: “Тепер ви розумієте, чому Макрон переслідує Болсонару?”.
Читайте: Перша леді Бріджит Макрон. Як вчителька підкорила майбутнього президента
Під публікацією з’явився коментар від офіційного аккаунта Болсонару.
– Не ображай його, друже, ха-ха, – написав він.
Макрон назвав ці коментарі образливими.
Глава Франції зазначив, що з великою повагою ставиться до народу Бразилії, і висловив надію, що незабаром у країни з’явиться президент, який буде готовий виконувати свої обов’язки.
Раніше президент США Дональд Трамп під час візиту в Париж похвалив фізичну форму Бріджит Макрон.