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Факти / Lifestyle

Президент Бразилії образив першу леді Франції. Макрон відповів

Президент Бразилії Жаїр Болсонару образив дружину президента Франції Еманнуеля Макрона.

Еммануель Макрон і Бріджит Макрон

Президент Бразилії Жаїр Болсонару посміявся над зовнішнім виглядом дружини президента Франції Еманнуеля Макрона.

Один з прихильників Болсонару опублікував у своєму Facebook фотографії 66-річної Бріджит Макрон і першої леді Бразилії Мішель, підписавши пост: “Тепер ви розумієте, чому Макрон переслідує Болсонару?”.

Читайте: Перша леді Бріджит Макрон. Як вчителька підкорила майбутнього президента

Під публікацією з’явився коментар від офіційного аккаунта Болсонару.

– Не ображай його, друже, ха-ха, – написав він.

Макрон назвав ці коментарі образливими.

Глава Франції зазначив, що з великою повагою ставиться до народу Бразилії, і висловив надію, що незабаром у країни з’явиться президент, який буде готовий виконувати свої обов’язки.

Раніше президент США Дональд Трамп під час візиту в Париж похвалив фізичну форму Бріджит Макрон.

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