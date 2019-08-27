В Україні 1 вересня відзначають День знань. Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом у листівках.
1 вересня для школярів розпочинається новий навчальний рік.
Це свято не лише для учнів. З Днем знань доречно буде привітати також їхніх батьків та вчителів.
Найкращі листівки на 1 вересня – у нашій добірці.
Читайте: Як вибрати букет для вчителя на 1 вересня
Привітання з 1 вересня у листівках / 7 фотографий
Факти ICTV також зробили добірку найкращих подарунків на 1 вересня дітям.
Фото: listivki.olkol.com, art-shop.com.ua
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