У цей тиждень майже на всій території України очікується спекотна погода без опадів.

У вівторок, 27 серпня, майже у всіх областях буде сонячно з проясненнями, проте на Івано-Франківщині та Закарпатті пройдуть дощі з грозами.

Температура повітря буде 26°…31° вдень, і 13°…17°.

В середу, 28 серпня, по всій Україні очікується спекотна і суха погода. Повітря прогріється до 24°…30° вдень, і 13°… 18° вночі.

У четвер, 29 серпня, українців продовжити радувати сонячна погода. У західних, центральних і південних регіонах вдень температура 27°… 30°, а в північних і східних опуститься до 21°… 24°.

У п’ятницю, 30 серпня, майже у всіх областях буде сонячно з проясненнями, а ось жителям Закарпаття варто готуватися до грози.

Температура повітря прогріється до 25°…29° вдень, і 12°…16° вночі.

Раніше Факти ICTV писали, що погода 1 вересня в Україні буде сонячною, але не спекотною.