1 вересня по всій Україні відзначають День знань, а на першокласників чекає свято першого дзвоника.

Привітання з 1 вересня першокласнику стануть у нагоді батькам і вчителям.

Крім традиційної лінійки на першокласників чекає святковий урок, який щорічно відрізняється темою.

Читайте: Привітання з 1 вересня у листівках

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з 1 вересня для тих, хто йде в перший клас.

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято,

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завади шануй,

Вчи буквар до кірки!

Нехай тішаться батьки

За твої успіхи.

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат, і мам,

Будьте мудрі й вченні,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок – не майте!

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті — це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов’ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

***

Вже минуло літо променисте,

І дзвоник вперше в школу кличе вас.

Тут все святково, гарно і врочисто

В щасливу путь і в добрий час!

Хай буде всім нам день оцей, як свято,

Хай буде щастя в серці у батьків.

Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,

Хай буде радість вищою від слів.

Раніше Факти ICTV також зробили добірку найкращих подарунків на 1 вересня дітям.