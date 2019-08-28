14 вересня до Землі наблизиться астероїд розміром з найвищі будівлі світу.

У NASA заявили, що до Землі летить астероїд 2000 QW7. Він має діаметр від 290 метрів до 650 метрів, тобто його розміри більше другої найвищої будівлі у світі Шанхайської башти, яка має висоту 632 метри.

14 вересня о 7.54 ранку астероїд наблизиться до Землі на відстані 5,3 млн км. Він летить зі швидкістю 23 тис. км/год.

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Дослідники вважають, що астероїд не становитиме загрози для планети, однак продовжують за ним слідкувати.

До речі, 28 серпня до Землі наблизиться потенційно небезпечний астероїд, який за розмірами можна порівняти з пірамідою Хеопса.