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До Землі летить величезний астероїд – NASA

14 вересня до Землі наблизиться астероїд розміром з найвищі будівлі світу.

Астероїд

У NASA заявили, що до Землі летить астероїд 2000 QW7. Він має діаметр від 290 метрів до 650 метрів, тобто його розміри більше другої найвищої будівлі у світі Шанхайської башти, яка має висоту 632 метри.

14 вересня о 7.54 ранку астероїд наблизиться до Землі на відстані 5,3 млн км. Він летить зі швидкістю 23 тис. км/год.

Читайте: Коли на Землю впаде астероїд і чи є шанс врятуватися

Дослідники вважають, що астероїд не становитиме загрози для планети, однак продовжують за ним слідкувати.

До речі, 28 серпня до Землі наблизиться потенційно небезпечний астероїд, який за розмірами можна порівняти з пірамідою Хеопса.

Джерело: CNN

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