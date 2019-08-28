Горіховий або Третій Спас українці відзначають 29 серпня. Його часто називають також Хлібним або Спасом “на полотні”. Які традиції пов’язані з цим святом?

У церковному календарі – це перенесення з Едесси до Константинополя нерукотворного образу Господнього Ісуса Христа.

Згідно з легендою, хворий на проказу правитель Авгарь відправив до Ісуса Христа свого живописця Ананія з листом, в якому просив про зцілення. Але художник та і не зміг написати портрет Ісуса. Тоді Господь узяв рушник і витерся ним. На ньому залишився Світлий лик.

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Щойно Авгарь обтерся цим полотном, відразу зцілився. Його повісили на вежі, щоб всі люди повірили у диво. Однак пізніше полотно викрали мусульмани, і лише за дев’ять століть його викупив візантійський імператор Михайло та перевіз у Константинополь. На честь цієї події й було встановлено свято.

Традиції Горіхового Спаса

А в народі цей день називали Горіховим Спасом, бо достигали горіхи, а також зернові культури, овочі, фрукти та інші плоди.

Усі ці дари природи потрібно освятити в храмі, і тільки після цього можна готувати святковий стіл.

Господині традиційно випікають хліб з борошна нового врожаю.

Також готують пироги з грибами і страви з горіхами. При цьому горіхи можна додавати практично в усі страви.

З горіхових гілок роблять обереги. Вважається, що горіховий хрест, повішений біля вхідних дверей, захистить від заздрісників і недобрих помислів. А попарившись у лазні з віником з горіха, людина зцілиться від хвороб і придбає захист від пристріту.

Крім того, відома така традиція як досівання. Коли після домашньої молитви господині проводжали чоловіків і синів у поле з хлібом і сіллю. На віз ставили три снопа, а зверху клали жито в мішках, яке було призначене для посіву.

Як ворожити на Горіховий Спас

Дівчата для цього зривають горіхи. Якщо він стиглий і солодкий – до великого кохання, недозрілий – до важливої ​​новини, гнилий – до біди, а гіркий – до проблем у стосунках.

До речі, знайти два зрощених горіха вважається нечуваним везінням. Їх треба взяти неодмінно лівою рукою і покласти в гаманець – щоб гроші водилися.

Заборони на Горіховий Спас

Так, у це свято гріх лінуватися, бо це час збору врожаю і підготовки до зими.

Не можна відмовляти у допомозі дітям, бідним та хворим.

І ні в якому разі не можна ходити в ліс без оберега – можна зустрітися з нечистою силою.

До слова, 28 серпня православні та греко-католики святкують Успіння Пресвятої Богородиці.

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