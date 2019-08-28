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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня

Яким буде 28 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогодні бажано налаштуватися на легкість та невимушеність.

Час сприяє активності, але не варто перевантажувати себе фізично або емоційно.

Проведіть час у приємній компанії, прогуляйтеся на природі, заплануйте похід на концерт тощо.

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День сприяє вирішенню фінансових питань.

Але не варто вирішувати питання, пов’язані з романтичними взаєминами.

Сприятливо: надягання нового одягу та прикрас, початок поїздок і подорожей.

До слова, детальний гороскоп на серпень для Фактів ICTV склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

 

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