Яким буде 29 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Закінчується місячний місяць, сьогодні і завтра – дні, коли енергетично може не вистачати сил на звершення та активні вчинки. В цей час бажано поберегти свої сили, свій енергетичний потенціал і не перевантажувати себе ні фізично, ні емоційно.

Не рекомендується починати щось нове, важливе, велике. Краще відкласти ці проекти – буквально зовсім скоро буде прекрасна можливість для старту, але не зараз. Рішення великих фінансових питань також краще перенести на інший час.

День сприяє до повсякденних, звичайних справ. Дуже добре наводити порядок і робити будь-які очисні процедури. Вельми сприятливий час для будь-яких духовних практик.

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День не сприятливий до активних соціальних контактів, небажано знаходитися в місцях великого скупчення людей. По можливості краще вибрати усамітнення або прогулянки на природі.

Вечірньої пори, приблизно з 17-ї години, реакції стануть дуже емоційними, часом навіть агресивними. Не варто планувати на цей час щось важливе, краще обрати щось заспокійливе.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей, стрижка волосся, брати і давати гроші в борг.